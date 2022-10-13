Самолёт сбит во время боевого вылета. Останки красноармейца, который погиб в 44-м, отправили из Новополоцка в Россию

Новости Беларуси. Из Новополоцка в Тверскую область отправили останки красноармейца, который трагически погиб во время освободительной операции «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его самолет был сбит под деревней Матейково во время боевого вылета в 1944-м. В крылатой машине находились три члена экипажа. Двоим удалось катапультироваться, а стрелок Иван Коньков был смертельно ранен еще в воздухе.

Останки летчика нашли летом во время поисковой операции, зажатыми в искореженной кучи металла. По фрагментам машины удалось выяснить модель бомбардировщика и состав экипажа.

Сегодня, 13 октября, освободителя со всеми почестями проводили на родину. Останки Ивана Конькова будут преданы земле в России.

Светлана Комогорцева, командир поискового отряда:

Была работа серьезная проведена архивная, поиск родственников. Занимались все поисковики России, из Беларуси подключились. Узнали, что он родом из села Завидово Тверской области.