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Самолёт сбит во время боевого вылета. Останки красноармейца, который погиб в 44-м, отправили из Новополоцка в Россию

13 октября 2022 10:28
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Новости Беларуси. Из Новополоцка в Тверскую область отправили останки красноармейца, который трагически погиб во время освободительной операции «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его самолет был сбит под деревней Матейково во время боевого вылета в 1944-м. В крылатой машине находились три члена экипажа. Двоим удалось катапультироваться, а стрелок Иван Коньков был смертельно ранен еще в воздухе.

Самолёт сбит во время боевого вылета. Останки красноармейца, который погиб в 44-м, отправили из Новополоцка в Россию-1

Останки летчика нашли летом во время поисковой операции, зажатыми в искореженной кучи металла. По фрагментам машины удалось выяснить модель бомбардировщика и состав экипажа.

Самолёт сбит во время боевого вылета. Останки красноармейца, который погиб в 44-м, отправили из Новополоцка в Россию-4

Сегодня, 13 октября, освободителя со всеми почестями проводили на родину. Останки Ивана Конькова будут преданы земле в России.

Самолёт сбит во время боевого вылета. Останки красноармейца, который погиб в 44-м, отправили из Новополоцка в Россию-7

Светлана Комогорцева, командир поискового отряда:
Была работа серьезная проведена архивная, поиск родственников. Занимались все поисковики России, из Беларуси подключились. Узнали, что он родом из села Завидово Тверской области.

Самолёт сбит во время боевого вылета. Останки красноармейца, который погиб в 44-м, отправили из Новополоцка в Россию-10

В Витебской области поисками самолетов, разбившихся в годы Великой Отечественной войны, активно занимаются вот уже около 40 лет. За это время найдены места падения 10 машин. Хотя, по оценкам экспертов, на территории области их может находиться до полутысячи.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Коньков # Светлана Комогорцева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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