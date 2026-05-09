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Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели

09 мая 2026 10:52
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Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели. Как бы странно это нИ звучало, но именно здесь зажглась искра победного огня, именно здесь в дни защиты Брестской крепости в самом начале Великой Отечественной был сделан первый шаг на долгом пути к нашей Победе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом 1941-го защитники Брестской крепости умирали, но не сдавались – такое послание они оставили на стенах. Враг обрушил на Цитадель всю свою военную мощь – от бессилия на 7-Й день сопротивления нанесли авиационный удар «Сатаной» – бомбой более полутора тонн. В ответ крепость сопротивлялась месяц. 

О подвиге, который живет в поколениях, рассказала Кристина Протосовицкая.

Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели-2

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Крепость наших сердец – именно так хочется сегодня обратиться из Бреста ко всем белорусам! Экзамен на мужество мы проходим здесь вместе среди руин легендарной Цитадели! Мы помним, мы чтим. 

Вечный огонь, который никогда не гаснет. Пламя благодарности поколений. Символ бессмертия подвига. По традиции – россыпь алых цветов. Еще мгновение – и Цитадель замерла в минуте молчания. 

Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели-4

В один строй встали победители – на портретах – и их наследники. Марш растянулся более чем на километр. Так и должно быть – страна помнит своих героев. Помнит каждого.

Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы.

Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели-6

Это мой брат. Мой родной брат. 1924 года рождения. Он ушел на фронт в 1944 году, в январе. Он получил эти три ордена. Служба закончилась под Кенигсбергом. 

Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели-8

Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Победа – самая большая награда для всего народа, которые завоевали этот мир. Мы завоевали. 

Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели-10

У меня отец был военнослужащим когда-то. И дедушка – участник Великой Отечественной войны. Для меня гордость и честь носить звание военнослужащего.

Накануне 9 Мая в некрополь Брестской крепости захоронили останки семи неизвестных красноармейцев. На плитах появилось одно новое имя защитника, которое удалось установить спустя почти 85 лет – Григория Мамкина. Все это результаты неустанной поисковой работы. Всего в Брестской области необходимо увековечить имена более 12 тысяч человек. В основном, это жертвы геноцида белорусского народа.

В Брестской крепости перезахоронили останки 7 красноармейцев.

# День Победы # Брестская крепость

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