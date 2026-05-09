Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели. Как бы странно это нИ звучало, но именно здесь зажглась искра победного огня, именно здесь в дни защиты Брестской крепости в самом начале Великой Отечественной был сделан первый шаг на долгом пути к нашей Победе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом 1941-го защитники Брестской крепости умирали, но не сдавались – такое послание они оставили на стенах. Враг обрушил на Цитадель всю свою военную мощь – от бессилия на 7-Й день сопротивления нанесли авиационный удар «Сатаной» – бомбой более полутора тонн. В ответ крепость сопротивлялась месяц. О подвиге, который живет в поколениях, рассказала Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Крепость наших сердец – именно так хочется сегодня обратиться из Бреста ко всем белорусам! Экзамен на мужество мы проходим здесь вместе среди руин легендарной Цитадели! Мы помним, мы чтим. Вечный огонь, который никогда не гаснет. Пламя благодарности поколений. Символ бессмертия подвига. По традиции – россыпь алых цветов. Еще мгновение – и Цитадель замерла в минуте молчания.

В один строй встали победители – на портретах – и их наследники. Марш растянулся более чем на километр. Так и должно быть – страна помнит своих героев. Помнит каждого. Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы.

Это мой брат. Мой родной брат. 1924 года рождения. Он ушел на фронт в 1944 году, в январе. Он получил эти три ордена. Служба закончилась под Кенигсбергом.

Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:

Победа – самая большая награда для всего народа, которые завоевали этот мир. Мы завоевали.