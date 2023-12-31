Живут не хуже, чем в столице. Чем запомнился уходящий год для белорусских регионов?

Фундамент успешного развития государства – это сильная экономика, которая сосредоточена в регионах. Развитию областей в 2023 году уделяли много внимания. Чтобы люди там жили не хуже, чем в столице – основное мерило успеха и требование главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы подтянуть регионы, в Беларуси запустили программу «Один проект – один район». Это привлечет инвестиции, оживит экономику районных и областных центров. Но об этом лучше расскажут наши областные корреспонденты, которые весь год держали руку на пульсе региональных событий. Наши корпункты сегодня, 31 декабря, на дежурстве и готовы выйти с нами на связь.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

Минская область также подводит итоги уходящего года, и можно по праву сказать, что он для региона прошел спортивно и гостеприимно. Речь идет о II Играх стран СНГ. Соревнования приняли сразу три города центрального региона. Молодечно – один из них.

В августе город солнца, как его называют сами жители, стал местом притяжения для любителей пляжного волейбола. Чтобы принимать болельщиков и спортсменов Игр Содружества здесь обновили главные площадки, ну а команда СТВ отвечала за картинку: наш телеканал вел прямые трансляции всех матчей, чтобы каждый зритель мог насладиться самими яркими моментами игры. Подробности в видеоматериале.

Юлия Мычка, корреспондент:

На невероятной скорости в Новый год врывается Могилевская область, для которой 2023-й был стартом во многих начинаниях и финишем для масштабных строительных проектов. Несмотря на капризы погоды, мы собрали увесистый каравай, построили первую в стране козью ферму и запустили самый крупный в регионе свиноводческий репродуктор в регионе, связали два берега реки Сож самым длинным в области мостом.

Хлеб, мясо и молоко точно будут на столах белорусов. Но, пожалуй, самые амбициозные планы Могилевская область смогла реализовать в здравоохранении. Размах впечатляет. Инвестиции в здоровье – это несколько десятков больниц и поликлиники, которые прошли глубокую модернизацию. И сразу три крупных объекта в Могилеве, которые построили и фактически с нуля. Радиологический корпус, инфекционная больница, новые отделения больницы скорой помощи оснащены по последнему слову в медицине и вынесут качество оказания услуг на новый уровень. А новый кардиоцентр уже доказал свою эффективность. Подробности в видеоматериале.

Галина Буро, корреспондент:

Гродненская область в уходящем году может похвастаться не только строительством новых медицинских объектов, в частности открыта первая очередь онкоцентра (ранее такую комплексную помощь в регионе не оказывали), но и ростом численности учебных заведений – заработала самая большая школа в области. В сельском хозяйстве мы традиционно в лидерах. И даже здесь на днях пришла приятная новость – в регионе достигли рекордного удоя молока – вышли на 7 тонн с одной коровы за год. А еще решаем дорожный вопрос – перевыполнили план по ремонту дорог и мостов. Кстати, наводить мосты в Гродно – это тренд последних лет. В городе над Неманом их стало на один больше. Остальных трех коснулась реконструкция.

В этом году была завершена одна из самых масштабных реконструкций – ремонт 300-метрового нового моста, который гродненцы называют Поповичский. Он уже требовал серьезного преображения. Как говорят строители, за 6 месяцев на 45 % сделали новую конструкцию. Использовали 4 тысячи тонн стройматериалов и специальный рецепт асфальтобетона. А пока мост был на ремонте для пешеходов военные проложили понтонную переправу. Подробности в видеоматериале.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Сотни километров по Витебской области и десятки репортажей – уходящий год оставит у нашей съемочной группы немало удивительных впечатлений и воспоминаний, наполненных гордостью за наш регион.

Впервые нам удалось побывать в археологической экспедиции, на месте Нижнего замка в Полоцке. За несколько месяцев работы только редких находок было обнаружено порядка 1,5 тысячи. Артефакты свидетельствуют: именно здесь в Х веке заработала первая белорусская ювелирная мануфактура. Подробности в видеоматериале.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Год мира и созидания в Гомельской области особой нотой зазвучала наша память о героизме предков. Именно в нашем регионе началось торжественное шествие знамени Победы в честь 80-летия освобождения от фашистской оккупации. От первого спасенного населенного пункта страны, поселка Комарин, до первого областного центра.