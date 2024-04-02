«Живут на разных территориях». Что такое гостевой брак?

Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Более консервативно настроенные граждане не понимают, чем, собственно, гостевой брак отличается от всем известных любовников. Ирина, внесите ясность.

Ирина Бивзюк, психолог:

Гостевой – это же когда ты именно находишься в этих отношениях, а любовник – это когда уже трое там, получается. Алеся Лакина:

Почему? Мне кажется, раньше все-таки говорили, что если не в браке – значит, любовники. Ирина Бивзюк:

В любом случае это же форма отношений. Гостевой – это же тоже люди могут встречаться только, например, заняться сексом, провести очень хорошо время, развлечься. Может быть другая форма отношений.

Екатерина Легкая, считает, что гостевой брак помогает сохранить гармоничные отношения:

Гостевой брак – это заключенные отношения. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

То есть это серьезно? Екатерина Легкая:

Это серьезно. Это доверие. Только заключенные отношения при гостевом браке. Это просто сожительство, если не заключены отношения. Это абсолютно разные понятия. Екатерина Легкая:

Нет, не сожительство. Мы сейчас говорим, когда приходят друг к другу и занимаются сексом.

Екатерина Легкая:

Это именно заключенные отношения. Это считается брак даже, просто гостевой – то, что они живут на разных территориях, они более самодостаточные люди. То есть это не просто, что пришли. Ирина Бивзюк:

Они подразумевают длительные отношения, если это какие-то разовые, то, понятно – это какие-то встречи. Екатерина Легкая:

Это именно заключенный брак. Это не то, что они живут и приезжают, а именно заключают брак. Это уже считается гостевой брак.