«Живут на разных территориях». Что такое гостевой брак?
Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Более консервативно настроенные граждане не понимают, чем, собственно, гостевой брак отличается от всем известных любовников. Ирина, внесите ясность.
Ирина Бивзюк, психолог:
Гостевой – это же когда ты именно находишься в этих отношениях, а любовник – это когда уже трое там, получается.
Алеся Лакина:
Почему? Мне кажется, раньше все-таки говорили, что если не в браке – значит, любовники.
Ирина Бивзюк:
В любом случае это же форма отношений. Гостевой – это же тоже люди могут встречаться только, например, заняться сексом, провести очень хорошо время, развлечься. Может быть другая форма отношений.
Екатерина Легкая, считает, что гостевой брак помогает сохранить гармоничные отношения:
Гостевой брак – это заключенные отношения.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
То есть это серьезно?
Екатерина Легкая:
Это серьезно. Это доверие. Только заключенные отношения при гостевом браке. Это просто сожительство, если не заключены отношения. Это абсолютно разные понятия.
Екатерина Легкая:
Нет, не сожительство. Мы сейчас говорим, когда приходят друг к другу и занимаются сексом.
Екатерина Легкая:
Это именно заключенные отношения. Это считается брак даже, просто гостевой – то, что они живут на разных территориях, они более самодостаточные люди. То есть это не просто, что пришли.
Ирина Бивзюк:
Они подразумевают длительные отношения, если это какие-то разовые, то, понятно – это какие-то встречи.
Екатерина Легкая:
Это именно заключенный брак. Это не то, что они живут и приезжают, а именно заключают брак. Это уже считается гостевой брак.
Денис Северов, магистр психологии:
Нет, люди в гостевом браке не обязаны заключать, ставить печать в паспорт. Гостевой брак – это озвученный формат отношений, который может узакониваться, а может не узакониваться. Самое главное отличие его в том, что оба человека озвучивают это и понимают, в каком формате отношений они находятся.
«Штамп в паспорте». В чем плюсы классической формы брака – подробнее здесь.