Лукашенко: Беларусь и Доминиканская Республика имеют значительный потенциал для развития отношений

Александр Лукашенко поздравил Президента Доминиканской Республики с Днем Независимости. Глава государства высказал уверенность, что совместными усилиями наши страны сумеют обеспечить политическое и торгово-экономическое партнерство на благо двух народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пользуюсь этим случаем, чтобы подтвердить заинтересованность Беларуси в активизации межгосударственного диалога, интенсификации контактов в различных сферах и расширении двустороннего сотрудничества с Доминиканской Республикой. Мы имеем значительный потенциал для установления и развития взаимовыгодных отношений в отраслях промышленности, фармацевтики, науки и технологий», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал коллеге здоровья и новых государственных достижений, а каждому доминиканцу – мира и согласия.