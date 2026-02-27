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Лукашенко: Беларусь и Доминиканская Республика имеют значительный потенциал для развития отношений

27 февраля 2026 05:46
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Александр Лукашенко поздравил Президента Доминиканской Республики с Днем Независимости. Глава государства высказал уверенность, что совместными усилиями наши страны сумеют обеспечить политическое и торгово-экономическое партнерство на благо двух народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь и Доминиканская Республика имеют значительный потенциал для развития отношений-2

«Пользуюсь этим случаем, чтобы подтвердить заинтересованность Беларуси в активизации межгосударственного диалога, интенсификации контактов в различных сферах и расширении двустороннего сотрудничества с Доминиканской Республикой. Мы имеем значительный потенциал для установления и развития взаимовыгодных отношений в отраслях промышленности, фармацевтики, науки и технологий», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал коллеге здоровья и новых государственных достижений, а каждому доминиканцу – мира и согласия.

# Александр Лукашенко

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