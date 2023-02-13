Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках

На горячую линию нашего телеканала обратились жители Узденского района, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Нет ничего более постоянного, чем временное. В этом на собственном опыте убедилась и Ольга Саевец, жительница деревни Королево, что тоже находится в Узденском районе. Показывает нашей съемочной группе фотографии своего затопленного участка.

Ольга Саевец, жительница деревни Королево:

Были в 1990-е годы сделаны каналы мелиорации местным ПМК-69. Со временем участки высохли. И участки отдали под частную застройку. Когда наступала весна, наши участки были постоянно в воде, за счет этих каналов вода сходила. Если каналы загрязнялись, мы обращались в Узденское ЖКХ или ДРСУ-163, они помогали чистить. Мы и сами чистили активно, и вода потихоньку сходила. Но в позапрошлом году на одних улицах решили положить асфальт, благоустроить. Но за счет этого пришлось засыпать наши каналы и нашу трубу под дорогой, которая была проводной, чтобы сходила наша вода.

Женщина вспоминает: капитально улицы Центральную и Солнечную ремонтировали один раз. Подсыпали гравий и щебень, чтобы задержать воду, но на этом все. Катаклизмы в виде дождя и снега смыли такие временные меры с лица земли.

Ольга Саевец:

Вот, Солнечная, 9, например, там можно пройти только в рыбацких сапогах. Против законов физики не пойдешь, потому что вода оббежала вокруг ограждений и все равно пришла туда, где ниже, то есть на наши участки. На данный момент, пока морозы, то все замерзшее, как каток. Но чуть плюсовая температура – и мы снова поплыли. Конечно, страдают и посадки, и все наши строения. Участки выданы под ведение личного хозяйства, то есть под огороды, сады. Но мы ничем заниматься не можем, потому что мы постоянно тонем.

Весь урожай тоже гниет: ни лука, ни картошки, и в подвале вода стоит, сетует Ольга. Со своей бедой королевцы куда только ни обращались. В инстанциях отвечают: водоотводный канал необходимо восстановить, отсыпать участки землей и сделать озеро.