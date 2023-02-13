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Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках

13 февраля 2023 14:26
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На горячую линию нашего телеканала обратились жители Узденского района, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.  

Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках-1

Нет ничего более постоянного, чем временное. В этом на собственном опыте убедилась и Ольга Саевец, жительница деревни Королево, что тоже находится в Узденском районе. Показывает нашей съемочной группе фотографии своего затопленного участка.  

Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках-3

Ольга Саевец, жительница деревни Королево:  
Были в 1990-е годы сделаны каналы мелиорации местным ПМК-69. Со временем участки высохли. И участки отдали под частную застройку. Когда наступала весна, наши участки были постоянно в воде, за счет этих каналов вода сходила. Если каналы загрязнялись, мы обращались в Узденское ЖКХ или ДРСУ-163, они помогали чистить. Мы и сами чистили активно, и вода потихоньку сходила. Но в позапрошлом году на одних улицах решили положить асфальт, благоустроить. Но за счет этого пришлось засыпать наши каналы и нашу трубу под дорогой, которая была проводной, чтобы сходила наша вода.  

Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках-5

Женщина вспоминает: капитально улицы Центральную и Солнечную ремонтировали один раз. Подсыпали гравий и щебень, чтобы задержать воду, но на этом все. Катаклизмы в виде дождя и снега смыли такие временные меры с лица земли.  

Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках-7

Ольга Саевец:  
Вот, Солнечная, 9, например, там можно пройти только в рыбацких сапогах. Против законов физики не пойдешь, потому что вода оббежала вокруг ограждений и все равно пришла туда, где ниже, то есть на наши участки. На данный момент, пока морозы, то все замерзшее, как каток. Но чуть плюсовая температура – и мы снова поплыли. Конечно, страдают и посадки, и все наши строения. Участки выданы под ведение личного хозяйства, то есть под огороды, сады. Но мы ничем заниматься не можем, потому что мы постоянно тонем.  

Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках-9

Весь урожай тоже гниет: ни лука, ни картошки, и в подвале вода стоит, сетует Ольга. Со своей бедой королевцы куда только ни обращались. В инстанциях отвечают: водоотводный канал необходимо восстановить, отсыпать участки землей и сделать озеро.  

Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках-11

Что же, разумно, но пока все эти обещания только и есть, что на бумаге. На деле вот уже 10 лет местные живут как в Венеции, только в резиновых сапогах.  

На самом деле, городская канализационная сеть отличается от локальной канализации частного дома только своими размерами. На смену выгребным ямам, которые долгое время были единственной альтернативой центральной канализации, давно пришли станции накопления и очистки сточных вод – септики.  

Живут как в Венеции из-за затоплений. Вот как жители деревни Королёво борются с водой на участках-13

Сергей Шуманский:  
Современные устройства позволяют не только эффективно утилизировать сточные воды, но и экономить на поливе, так как очищенная вода часто используется в технических целях.  

Между тем, проблемы могут возникнуть при установке септика. Систему ставят на расстоянии, установленном санитарными нормами и правилами, при этом проект локальной канализации должен быть одобрен санэпидемстанцией. Но это, как говорится, уже совсем другая история.  

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