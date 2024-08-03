«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе
Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. В центре внимания – хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района. Президента интересовал ход полевых работ в регионе, а также работа по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Полесье-Агроинвест», на чьих полях и начал рабочую субботу глава государства, производит половину всего, что производит АПК района – корма, мясо, молоко, само собой, занимаются здесь и растениеводством. Прямо сейчас сеют рапс, о технологии рассказывал на тот момент директор Александр Веремеев. Прямо в процессе произошла резкая смена темы и карьерный поворот…
«С понедельника ты председатель». Лукашенко прямо в поле назначил нового главу Петриковского района.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты представляй его с понедельника председателем райисполкома. Сегодня люди об этом узнают из средств массовой информации. Какой ты бюрократ стал [обращение к Ивану Крупко, председатель Гомельского облисполкома– прим. ред.]! Если Президент принимает решение, все равно оно принято, но потом оно формализуется, мы можем подписывать с тобой эти документы вечно. А ему надо работать. Идет же посевная.
Александр Александрович потом признался: это было неожиданно.
Александр Веремеев, директор СУП «Полесье-Агроинвест»:
Было в виде сюрприза, которого я не мог ни ожидать, ни представить. Спасибо товарищу Президенту за назначение, за доверие района.
Но ответственность по заслугам в Беларуси. Да и путь к новой должности был довольно долгим – 15 лет в одной организации. От заведующего гаражом в хозяйстве до руководителя района. По первой профессии, кстати, в поле подняли вопрос. Президенту интересно, насколько дальновидны в плане обслуживания техники.
Александр Лукашенко:
Сеялка у тебя импортная, да?
Александр Веремеев:
Да.
– А сколько у тебя сеялок?
– Три.
– Таких?
– Да.
– Беречь как зеницу ока надо. И если мы уже знаем, а механизаторы знают, какие запасные части, узлы выходят из строя, надо напрягать промышленность, Пархомчика. Пусть производят. Пусть у себя производят такие. Потому что запчасти мы купим. Время только надо. И уже это дороже в два раза.
Рачительный и хозяйский подход позволил из старой фермы сделать образцовую молочно-товарную. Которая даже не посвященных в АПК впечатляет. Хотя бы чистотой. Что говорить о тех, кто в теме.
«Сюда ты можешь ездить отдыхать». Президент посетил товарную ферму в Петриковском районе.
Александр Лукашенко:
Слушай, если у тебя все время так, как сейчас, это то, что надо. Скотина, все спокойные, не обращают внимания, накормлены, лежат, сухонько – все хорошо. Надо – вышли на воздух. Если это так, ничего больше не надо. Это идеально, это и затраты меньше. Ты комбикорм им даешь?
– Комбикорм, вода, подстилка.
– Но я смотрю, вон сенаж какой-то.
– После четырех месяцев содержания начинаем прикармливать сенажем. С четырех месяцев они же кормятся кормосмесью. В кормосмесь включаются силос, сенаж, солома и комбикорм.
Вы много раз слышали, чтобы Президент давал такую оценку? А всего-то использовали те возможности и материалы, что были. Добавили годами отточенные технологии (например, телят здесь не содержат в новомодных пластиковых коробах) и дисциплину.
Александр Лукашенко:
Вот это самое нормальное. И это самый дешевый будет вариант. Особенно на Полесье мужики-трудяги, они не разучились – навесик поставили и разбили это на клетки. Ну, только санитарные надо смотреть, чтоб дезинфекцию после…
– Почистить, побелить.
– Совершенно верно. Вот самое нормальное.
– Накормить. В доступе вода и комбикорм.
– Ведь это мы привыкли: дворцы, дворцы. А животным дворцы не надо. Им чем проще, тем лучше. Поэтому это очень хорошо. При каждом комплексе иметь вот такой лагерь, где будет трехнедельного содержания скотина. 21 день – привезли сюда, поставили. Кормим поим. 60 дней – ты переводишь куда?
– В телятник.
– Сюда, вот это, да?
– Да.
– Дальше по цепочке. Значит, только телочки, бычков здесь для откорма нет?
– Изначально отсюда, когда выходят телочки, бычки из клеток-домиков, они у нас удерживаются, те бычки, которые у нас остаются, до шести месяцев. После шести месяцев телки у нас двигаются...
– Здесь, значит, бычки и телочки?
– Да, в телятнике, только в телятнике.
– До полугода?
– Да. После шести месяцев быки уезжают на кормочную площадку.
– Это у тебя отдельно?
– Да, отдельно, другая ферма.
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