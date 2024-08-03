«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе

Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. В центре внимания – хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района. Президента интересовал ход полевых работ в регионе, а также работа по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Полесье-Агроинвест», на чьих полях и начал рабочую субботу глава государства, производит половину всего, что производит АПК района – корма, мясо, молоко, само собой, занимаются здесь и растениеводством. Прямо сейчас сеют рапс, о технологии рассказывал на тот момент директор Александр Веремеев. Прямо в процессе произошла резкая смена темы и карьерный поворот… «С понедельника ты председатель». Лукашенко прямо в поле назначил нового главу Петриковского района.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты представляй его с понедельника председателем райисполкома. Сегодня люди об этом узнают из средств массовой информации. Какой ты бюрократ стал [обращение к Ивану Крупко, председатель Гомельского облисполкома– прим. ред.]! Если Президент принимает решение, все равно оно принято, но потом оно формализуется, мы можем подписывать с тобой эти документы вечно. А ему надо работать. Идет же посевная. Александр Александрович потом признался: это было неожиданно.

Александр Веремеев, директор СУП «Полесье-Агроинвест»:

Было в виде сюрприза, которого я не мог ни ожидать, ни представить. Спасибо товарищу Президенту за назначение, за доверие района.

Но ответственность по заслугам в Беларуси. Да и путь к новой должности был довольно долгим – 15 лет в одной организации. От заведующего гаражом в хозяйстве до руководителя района. По первой профессии, кстати, в поле подняли вопрос. Президенту интересно, насколько дальновидны в плане обслуживания техники.

Александр Лукашенко:

Сеялка у тебя импортная, да? Александр Веремеев:

Да.

– А сколько у тебя сеялок?

– Три.

– Таких?

– Да.

– Беречь как зеницу ока надо. И если мы уже знаем, а механизаторы знают, какие запасные части, узлы выходят из строя, надо напрягать промышленность, Пархомчика. Пусть производят. Пусть у себя производят такие. Потому что запчасти мы купим. Время только надо. И уже это дороже в два раза.

Рачительный и хозяйский подход позволил из старой фермы сделать образцовую молочно-товарную. Которая даже не посвященных в АПК впечатляет. Хотя бы чистотой. Что говорить о тех, кто в теме. «Сюда ты можешь ездить отдыхать». Президент посетил товарную ферму в Петриковском районе.

Александр Лукашенко:

Слушай, если у тебя все время так, как сейчас, это то, что надо. Скотина, все спокойные, не обращают внимания, накормлены, лежат, сухонько – все хорошо. Надо – вышли на воздух. Если это так, ничего больше не надо. Это идеально, это и затраты меньше. Ты комбикорм им даешь?

– Комбикорм, вода, подстилка.

– Но я смотрю, вон сенаж какой-то.

– После четырех месяцев содержания начинаем прикармливать сенажем. С четырех месяцев они же кормятся кормосмесью. В кормосмесь включаются силос, сенаж, солома и комбикорм.

Вы много раз слышали, чтобы Президент давал такую оценку? А всего-то использовали те возможности и материалы, что были. Добавили годами отточенные технологии (например, телят здесь не содержат в новомодных пластиковых коробах) и дисциплину.