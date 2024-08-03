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«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе

03 августа 2024 16:56
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Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. В центре внимания – хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района. Президента интересовал ход полевых работ в регионе, а также работа по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-1

«Полесье-Агроинвест», на чьих полях и начал рабочую субботу глава государства, производит половину всего, что производит АПК района – корма, мясо, молоко, само собой, занимаются здесь и растениеводством. Прямо сейчас сеют рапс, о технологии рассказывал на тот момент директор Александр Веремеев. Прямо в процессе произошла резкая смена темы и карьерный поворот…

«С понедельника ты председатель». Лукашенко прямо в поле назначил нового главу Петриковского района.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты представляй его с понедельника председателем райисполкома. Сегодня люди об этом узнают из средств массовой информации. Какой ты бюрократ стал [обращение к Ивану Крупко, председатель Гомельского облисполкома– прим. ред.]! Если Президент принимает решение, все равно оно принято, но потом оно формализуется, мы можем подписывать с тобой эти документы вечно. А ему надо работать. Идет же посевная.

Александр Александрович потом признался: это было неожиданно.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-7

Александр Веремеев, директор СУП «Полесье-Агроинвест»:
Было в виде сюрприза, которого я не мог ни ожидать, ни представить. Спасибо товарищу Президенту за назначение, за доверие района.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-10

Но ответственность по заслугам в Беларуси. Да и путь к новой должности был довольно долгим – 15 лет в одной организации. От заведующего гаражом в хозяйстве до руководителя района. По первой профессии, кстати, в поле подняли вопрос. Президенту интересно, насколько дальновидны в плане обслуживания техники.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-13

Александр Лукашенко:
Сеялка у тебя импортная, да?

Александр Веремеев:
Да.
А сколько у тебя сеялок?
Три.
Таких?
Да.
Беречь как зеницу ока надо. И если мы уже знаем, а механизаторы знают, какие запасные части, узлы выходят из строя, надо напрягать промышленность, Пархомчика. Пусть производят. Пусть у себя производят такие. Потому что запчасти мы купим. Время только надо. И уже это дороже в два раза.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-16

Рачительный и хозяйский подход позволил из старой фермы сделать образцовую молочно-товарную. Которая даже не посвященных в АПК впечатляет. Хотя бы чистотой. Что говорить о тех, кто в теме.

«Сюда ты можешь ездить отдыхать». Президент посетил товарную ферму в Петриковском районе.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-19

Александр Лукашенко:
Слушай, если у тебя все время так, как сейчас, это то, что надо. Скотина, все спокойные, не обращают внимания, накормлены, лежат, сухонько – все хорошо. Надо – вышли на воздух. Если это так, ничего больше не надо. Это идеально, это и затраты меньше. Ты комбикорм им даешь?
Комбикорм, вода, подстилка.
Но я смотрю, вон сенаж какой-то.
После четырех месяцев содержания начинаем прикармливать сенажем. С четырех месяцев они же кормятся кормосмесью. В кормосмесь включаются силос, сенаж, солома и комбикорм.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-22

Вы много раз слышали, чтобы Президент давал такую оценку? А всего-то использовали те возможности и материалы, что были. Добавили годами отточенные технологии (например, телят здесь не содержат в новомодных пластиковых коробах) и дисциплину.

«Животным дворцы не надо». Лукашенко высоко оценил ферму в Петриковском районе-25

Александр Лукашенко:
Вот это самое нормальное. И это самый дешевый будет вариант. Особенно на Полесье мужики-трудяги, они не разучились – навесик поставили и разбили это на клетки. Ну, только санитарные надо смотреть, чтоб дезинфекцию после…
Почистить, побелить.
Совершенно верно. Вот самое нормальное.
Накормить. В доступе вода и комбикорм.
Ведь это мы привыкли: дворцы, дворцы. А животным дворцы не надо. Им чем проще, тем лучше. Поэтому это очень хорошо. При каждом комплексе иметь вот такой лагерь, где будет трехнедельного содержания скотина. 21 день – привезли сюда, поставили. Кормим поим. 60 дней – ты переводишь куда?
В телятник.
Сюда, вот это, да?
Да.
Дальше по цепочке. Значит, только телочки, бычков здесь для откорма нет?
Изначально отсюда, когда выходят телочки, бычки из клеток-домиков, они у нас удерживаются, те бычки, которые у нас остаются, до шести месяцев. После шести месяцев телки у нас двигаются...
Здесь, значит, бычки и телочки?
Да, в телятнике, только в телятнике.
До полугода?
Да. После шести месяцев быки уезжают на кормочную площадку.
Это у тебя отдельно?
Да, отдельно, другая ферма.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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