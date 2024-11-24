Новые проекты во всех районах страны – как производства развивают белорусские регионы

На неделе в правительстве подвели промежуточные итоги работы в 2024 году. В Беларуси наблюдается рост ВВП, инвестиций, реальных доходов населения. В запланированных параметрах – уровень инфляции. Не дотянули пока в экспорте, но в правительстве обещают поднажать. Реальные доходы растут. Средняя зарплата по стране достигла 2 тысяч 200 рублей. Увеличились и пенсии. Социальные гарантии выполняются в полном объеме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Есть все возможности зарабатывать. Вакансий – хоть отбавляй. Только благодаря инициативе «Один район – один проект» в нашей стране появилось около 11 тысяч новых рабочих мест. А с ними и уникальные технологии, и перспективы. О них расскажет Арина Верховская.

Зеленые, коричневые, бесцветные. Совсем скоро эти осколки превратятся в цельные бутылки. Но перед этим стеклобой очищают и сортируют по цветам. Новую жизнь стеклобою дают в Елизово. В сутки здесь сортируют до 150 тонн вторпродукта. За всеми этапами следит специалист. На мониторе – схема оборудования, где виден весь процесс подготовки и сортировки стеклянной россыпи. Дмитрий Мощин, заместитель начальника службы ремонта и обслуживания технологического оборудования ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово»:

Первый сепаратор у нас отделяет керамику. Керамика – это инородное включение, которое не должно присутствовать в стекле. Следующий этап очистки – это коричневое стекло. Сразу отделяется коричневое в бункер, последовательно идет зеленое и после белое.

В Беларуси это вторая линия по сортировке стеклобоя. Бесцветное и зеленое сырье идет на собственное производство. Коричневое отправляют на другие предприятия страны. Новый участок позволил предприятию обеспечить сырьем собственный выпуск стеклотары. Тем самым снизилась зависимость от внешних поставщиков, что, в свою очередь, положительно сказалось на себестоимости продукции. Бутылки из зеленого стекла еще одна новинка предприятия. Производить цветную тару в цехах начали в начале ноября.

Освоили выпуск новой продукции в Гатово. Полиамидная оболочка для мясомолочной отрасли не уступает по качеству импортным аналогам и значительно дешевле. На новом оборудовании Максим трудится 2 месяца. Здесь рождается оболочка для сосисок. Работа ответственная. Ведь такая упаковка долго сохраняет продукт, но сама по себе очень нежная, ее легко повредить.

Максим Шубенок, изготовитель оболочки ООО «Эффективные системы упаковки»:

Нужно постоянно быть уверенным в том, что на оболочке не будет механических повреждений. Поэтому у нас особое внимание уделяется контролю качества. За качеством продукции следят на всех этапах. Зоркий взгляд упаковщиц не пропускает ни малейшего дефекта. За смену каждой удается обработать и проверить около 60 километров продукции. В месяц выпускают около 10 тысяч километров колбасной упаковки. Это 120 тысяч километров в год. Цифры впечатляющие. Для понимания, этого хватит, чтобы три раза обмотать весь наш земной шар. В своей нише предприятие лидер продаж. Товаром обеспечивают не только предприятия страны, но и поставляют продукцию на 4 континента.