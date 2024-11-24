Лазуткин: надо понимать, что оружие, способное нести ядерные заряды, применяется с самого начала СВО
Ответ на действия НАТО и послание Западу. На неделе в России применили новейшую баллистическую гиперзвуковую ракету. И так весь мир узнал об «Орешнике». В Кремле заявили, что современные системы ПВО и ПРО бессильны против такого оружия, что это ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по своей территории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Владимир Путин, Президент России:
Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают – это исключено.
Ракета нового образца может нести ядерный заряд, но Россия ядерной эскалации явно не хочет. Как минимум за полчаса до пуска о нем предупредили США. Кроме того, еще за день до удара появились заявления западных посольств о возможной эвакуации. Это говорит о том, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, и речь не о новом витке обострения и ядерной войне, а об ответе на атаку западными ракетами. О чем и сказал Путин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Выход, скажем, за пределы рамки эскалации, когда начались поставки дальнобойных ракет, это было причиной российского ответа. То есть, это не какие-то односторонние действия, это именно реакция. Кроме того, известно, что американцев за полчаса минимум предупредили о начале ракетной атаки. То же самое явно сообщили Китаю, другим союзникам. То есть Россия действует, во-первых, предсказуемо, во-вторых, в соответствии со своей ядерной доктриной. Это был главный сигнал, который посылался. И надо понимать, что такое оружие, которое способно нести ядерные заряды, те же искандеры, кинжалы, оно применяется с самого начала СВО. В данном же случае ракета была без ядерной части, и это были, по сути, испытания в боевых условиях.
Нынешний кризис был, считай, неизбежным. Сейчас такие вооружения ничем не ограничены: ни системами противоракетной обороны, ни международными обязательствами. В 2019 Америка вышла из договора времен холодной войны, ограничивающего развертывание ракет средней и меньшей дальности, и положила начало новой гонке вооружений.
Ракеты ATACMS, удары, которыми наносились по Брянской и Курской областям, попадают в категорию «малых», с дальностью от 150 до 500 километров. То есть их разработка велась даже тогда, когда договор еще формально действовал. Отсюда понятна нынешняя задача России: не просто показать силу, а принудить Запад вернуться к РС МДО. Этот выбор встанет перед администрацией Трампа: либо эскалация с перспективой ударов по американским объектам по всему миру, либо подписание договора, который может стать первым шагом к разрядке.