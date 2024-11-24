Лазуткин: надо понимать, что оружие, способное нести ядерные заряды, применяется с самого начала СВО

Ответ на действия НАТО и послание Западу. На неделе в России применили новейшую баллистическую гиперзвуковую ракету. И так весь мир узнал об «Орешнике». В Кремле заявили, что современные системы ПВО и ПРО бессильны против такого оружия, что это ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по своей территории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Путин, Президент России:

Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают – это исключено.

Ракета нового образца может нести ядерный заряд, но Россия ядерной эскалации явно не хочет. Как минимум за полчаса до пуска о нем предупредили США. Кроме того, еще за день до удара появились заявления западных посольств о возможной эвакуации. Это говорит о том, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, и речь не о новом витке обострения и ядерной войне, а об ответе на атаку западными ракетами. О чем и сказал Путин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Выход, скажем, за пределы рамки эскалации, когда начались поставки дальнобойных ракет, это было причиной российского ответа. То есть, это не какие-то односторонние действия, это именно реакция. Кроме того, известно, что американцев за полчаса минимум предупредили о начале ракетной атаки. То же самое явно сообщили Китаю, другим союзникам. То есть Россия действует, во-первых, предсказуемо, во-вторых, в соответствии со своей ядерной доктриной. Это был главный сигнал, который посылался. И надо понимать, что такое оружие, которое способно нести ядерные заряды, те же искандеры, кинжалы, оно применяется с самого начала СВО. В данном же случае ракета была без ядерной части, и это были, по сути, испытания в боевых условиях.