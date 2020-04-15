Животное из приюта можно выбрать онлайн. Как забрать, адаптировать и чем кормить

Валерия Борисевич, корреспондент: Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Можно выбрать животное онлайн.

Предприятие «Фауна города» предлагает выбрать четвероного, не выходя из дома. Алгоритм прост: на сайте приюта размещены фотографии новобранцев. Можно со всех сторон рассмотреть понравившегося хвостатого, а после проконсультироваться со специалистом.

Тамара Цариковская, директор ГП «Фауна города»: Собаки, коты там постоянно обновляются, каждая прибывшая заносится. Поэтому человек, который хочет у нас выбрать животное, должен сначала посмотреть на сайте. Возле диспетчерской службы нашей стоит экран, на котором размещены наши животные, которые в настоящее время стоят у нас на содержании. Забрать животное новому владельцу мы определили время с 17:30 до 19:00.

Важно не забыть переноску, ошейник, поводок и паспорт.

Выбирая хвостатого спутника из приюта, важно помнить: к таким животным нужен особый подход, начиная с адаптации и заканчивая специальным рационом питания. Четвероногий любимец уже успел выстроить для себя собственный образ жизни и в новых условиях ему необходимо время, чтобы прийти в себя.

Татьяна Черкас, зооинженер ГП «Фауна города»: Примерно неделя, чтобы он адаптировался, потому что любая перестановка для животного – это стресс. В стрессе падает иммунитет, и естественно, проявляются какие-то заболевания.

К рациону питания тоже особый подход: только сбалансированная еда и витамины. В привычной среде четвероногий ел, что придётся, поэтому попав в любящую семью, ему нужно как следует укрепить организм.

Татьяна Черкас:

90% – мясная составляющая, субпродукты и мясная обрезь и 10% – растительной составляющей, больше витаминов: морковка, бурачок.