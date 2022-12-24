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«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?

24 декабря 2022 10:47
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Новости Беларуси. Многолюдно 24 декабря на площадке у Комаровского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь проходит рождественская ярмарка. В ассортименте все, что необходимо для праздничного стола. И без торговых надбавок.  

«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?-1

Ценами впечатлены даже любители скидок и акций. Продукция кулинарии, закуски от фермеров, сладости и многое другое представили торговцы. Помимо этого можно приобрести новогодние подарки и сувениры, а также живые ели. Праздничное настроение посетителям ярмарки помогают создать творческие коллективы.  

«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?-3

Алла Ковылова:  
Выпечка. Все изумительное, все очень вкусное. Цена очень достойная, без торговой наценки. Дети у нас любят пирожные наши, пирожки и с яблочком, и со сгущеночкой. Посмотрите, кебабы красивые.  

«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?-5

Яна Шарова, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч»:  
Здесь различные занимательные активности, часть из которых вы можете наблюдать. Это и кольцеброс, и «Самый ловкий», и «Будь смелее». Разные игры. Еще и с новогодним подтекстом.  

«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?-7

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района Минска:  
Мы сегодня пригласили сюда и ребят из Советского района. Чтобы они поучаствовали в празднике. Потому что продолжается акция «Наши дети», и мы сегодня тоже приготовили различные локации для ребят. Чтобы они могли интересно провести время вместе со взрослыми и принять участие в интересных каких-то мероприятиях, чтобы у них накануне Нового года было прекрасное, замечательное, волшебное настроение.  

«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?-9

Выездная торговля организована в каждом районе столицы. Самые крупные площадки у Дворца спорта, на Октябрьской площади и в Верхнем городе. Торговые ряды с ароматной выпечкой и множеством интересных предложений будут работать и в новогоднюю ночь.  

«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?-11

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# Новый год # Наталья Ананич

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