«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?

Новости Беларуси. Многолюдно 24 декабря на площадке у Комаровского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь проходит рождественская ярмарка. В ассортименте все, что необходимо для праздничного стола. И без торговых надбавок.

Ценами впечатлены даже любители скидок и акций. Продукция кулинарии, закуски от фермеров, сладости и многое другое представили торговцы. Помимо этого можно приобрести новогодние подарки и сувениры, а также живые ели. Праздничное настроение посетителям ярмарки помогают создать творческие коллективы.

Алла Ковылова:

Выпечка. Все изумительное, все очень вкусное. Цена очень достойная, без торговой наценки. Дети у нас любят пирожные наши, пирожки и с яблочком, и со сгущеночкой. Посмотрите, кебабы красивые.

Яна Шарова, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч»:

Здесь различные занимательные активности, часть из которых вы можете наблюдать. Это и кольцеброс, и «Самый ловкий», и «Будь смелее». Разные игры. Еще и с новогодним подтекстом.

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района Минска:

Мы сегодня пригласили сюда и ребят из Советского района. Чтобы они поучаствовали в празднике. Потому что продолжается акция «Наши дети», и мы сегодня тоже приготовили различные локации для ребят. Чтобы они могли интересно провести время вместе со взрослыми и принять участие в интересных каких-то мероприятиях, чтобы у них накануне Нового года было прекрасное, замечательное, волшебное настроение.

Выездная торговля организована в каждом районе столицы. Самые крупные площадки у Дворца спорта, на Октябрьской площади и в Верхнем городе. Торговые ряды с ароматной выпечкой и множеством интересных предложений будут работать и в новогоднюю ночь.