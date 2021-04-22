Президент Беларуси находится в Москве с рабочим визитом

Новости Беларуси. В Кремле начинается встреча президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко прибыл в Москву несколько часов назад.
Новости Беларуси. В Кремле начинается встреча президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко прибыл в Москву несколько часов назад.
В российской столице у Александра Лукашенко запланированы переговоры с Владимиром Путиным.
Ожидается, что встреча начнется ближе к вечеру. На ней лидеры обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений и обстановку на внешнем контуре Союзного государства.
Президенты обменяются мнениями по ситуации в регионе и на международной арене. Также в центре внимания глав государства – торговое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19. В частности, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.