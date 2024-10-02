Жительница Смолевичей в «Санте» выиграла 30 тысяч рублей

Юрий Царев, ведущий:

Очень простой и очень классный способ не в зависимости от доходов мужа – это немного везения и поход в любимый магазин.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вот, опять все свелось к шопингу.

Юлия Самусенко, ведущая:

И деньгам!

Ольга Бурлакова:

Между прочим, так считает и Светлана Гаравская из Смолевичей. Девушка выиграла 30 тысяч рублей в рекламной игре от «Санты» за покупку газированной воды. К слову, масштаб своего везения Светлана осознала только на награждении, так что давайте посмотрим как это было.