Жительница Смолевичей в «Санте» выиграла 30 тысяч рублей
Юрий Царев, ведущий:
Очень простой и очень классный способ не в зависимости от доходов мужа – это немного везения и поход в любимый магазин.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вот, опять все свелось к шопингу.
Юлия Самусенко, ведущая:
И деньгам!
Ольга Бурлакова:
Между прочим, так считает и Светлана Гаравская из Смолевичей. Девушка выиграла 30 тысяч рублей в рекламной игре от «Санты» за покупку газированной воды. К слову, масштаб своего везения Светлана осознала только на награждении, так что давайте посмотрим как это было.
Александр Меженный, ведущий:
Счастливый победитель 17-го тура Светлана Гаравская из Смолевичей. Она безумно волнуется, но как мне кажется, главное вы уже сделали. Вы сделали покупки в магазине «Санта».
Свеилана Горавская:
На звонки и сообщения от сотрудников «Санты» я не отвечала, потому что не верила, что можно выиграть какие-то деньги.
Александр Меженный:
Что вам нравится в магазине?
Светлана Горавская:
Все! Прежде всего рыба и морепродукты. Сегодня я здесь, и вот только сейчас приходит осознание, что я выиграла эти деньги.
– Это вам от магазина «Санта», ваши 30 тысяч рублей.
– Хочу пожелать всем победы! Для этого нужно ходить за покупками в магазины «Санта».
*На правах рекламы.