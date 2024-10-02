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Жительница Смолевичей в «Санте» выиграла 30 тысяч рублей

02 октября 2024 11:02
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Жительница Смолевичей в «Санте» выиграла 30 тысяч рублей -1

Юрий Царев, ведущий: 
Очень простой и очень классный способ не в зависимости от доходов мужа – это немного везения и поход в любимый магазин. 

Ольга Бурлакова, ведущая: 
Вот, опять все свелось к шопингу.

Юлия Самусенко, ведущая: 
И деньгам!

Ольга Бурлакова: 
Между прочим, так считает и Светлана Гаравская из Смолевичей. Девушка выиграла 30 тысяч рублей в рекламной игре от «Санты» за покупку газированной воды. К слову, масштаб своего везения Светлана осознала только на награждении, так что давайте посмотрим как это было.

Жительница Смолевичей в «Санте» выиграла 30 тысяч рублей -3

Александр Меженный, ведущий: 
Счастливый победитель 17-го тура Светлана Гаравская из Смолевичей. Она безумно волнуется, но как мне кажется, главное вы уже сделали. Вы сделали покупки в магазине «Санта».

Свеилана Горавская: 
На звонки и сообщения от сотрудников «Санты» я не отвечала, потому что не верила, что можно выиграть какие-то деньги.

Александр Меженный: 
Что вам нравится в магазине?

Светлана Горавская: 
Все! Прежде всего рыба и морепродукты. Сегодня я здесь, и вот только сейчас приходит осознание, что я выиграла эти деньги.

Жительница Смолевичей в «Санте» выиграла 30 тысяч рублей -5

– Это вам от магазина «Санта», ваши 30 тысяч рублей.
– Хочу пожелать всем победы! Для этого нужно ходить за покупками в магазины «Санта».

*На правах рекламы.

# Реклама # Розыгрыш # Александр Меженный # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко

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