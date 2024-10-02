Депутаты приняли законопроект по вопросам ветеранов

Усиление социальных гарантий для ветеранов, бывших узников фашизма, воинов-интернационалистов и семей тех, кто погиб при исполнении воинских обязанностей. Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он предусматривает увеличение материальной поддержки, перечисленным категориям. Для них появятся дополнительные льготы в медицинском обслуживании. К подготовке документа привлекали ветеранские и общественные организации. Забота о тех, кто воевал за мирное небо над нашей страной и отстоял суверенитет Беларуси, не только нравственный долг, но и прямая обязанность государства.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эти меры, закрепляемые в рамках этого проекта закона, очень своевременные. У нас особый 2024 год, особый 2025 год. Про какую особенность говорю? Юбилейные даты, важные и значимые даты. В 2024 году, 3 июля, 80 лет освобождения Беларуси. В этом году 35 лет, как вышел контингент советских войск из Афганистана. В следующем году 9 Мая, День Победы, 80 лет нашей Победы. Поэтому для этих категорий граждан это такой своего рода подарок.

Депутаты также поддержали изменения законов по вопросам образования. Новеллы, в частности, уточняют порядок перераспределения выпускников, предусматривают новые возможности для детей-инвалидов и юридически закрепляют деловой стиль одежды для учеников. Также местные исполкомы наделят правом определять маршруты школьных автобусов.