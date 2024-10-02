Дзиодзина: зона ответственности блогера с большой аудиторией не меньше, чем у тех, кто вещает с экрана ТВ

Алена Дзиодзина, психолог:

На прошлой неделе в Минске прошел первый в истории Беларуси форум «БлогБай». Мероприятие стало уникальным тем, что площадка объединила как представителей журналистики, так и популярных блогеров интернет-платформ. И если оценивать это событие на долгосрочную перспективу, стоит отметить, что подобные встречи помогают выработать и развить навык взаимодействия представителей медиасферы двух смежных пространств. Ведь несмотря на то, нравится нам или нет, но представления общества о событиях в мире формируется не только на базе государственных СМИ. Но и под влиянием мнений медийных и популярных личностей из интернет-площадок.

Так, например, можно себе представить, насколько широкий охват аудитории может быть у блогера многомиллионника. Чья точка зрения становится ориентиром не только в качестве способа объяснять события и реальность, но и предопределять поведение социального общества. Именно по этой причине важно понимать, что на сегодняшний день зона ответственности блогера с многочисленной аудиторией в соцсетях ничем не меньше, чем у тех, кто вещает с экрана телевизора. Таким образом, конструктивный симбиоз между представителями теперь уже двух смежных пратформ способен благоприятно повлиять на сохранение адекватности и гармонии в обществе, несмотря на воздействие информационных атак. Опять же, нравится нам этот факт или нет, но с учетом того, что борьба за влияние в мире теперь происходит не только на фронте, но и в людских головах, было бы крайне неразумно начинать конкурировать еще и между собой. Так что обмен опытом, знаниями и умением работать в команде – точно не будет лишним! Ведь внутренняя вражда обычно перетягивает на себя те общие ресурсы, которые можно направлять на поддержание внутренней безопасности.