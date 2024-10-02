Миротворцы ОДКБ участвуют в проведении учений в Казахстане

Они работают в сводном подразделении, куда входят представители Казахстана. Совместное подразделение занимается патрулированием населенного пункта и несет службу на блокпостах. Миротворцы ОДКБ отразили нападение на вверенный им район и блокировали условного противника. Это лишь один из этапов учения, на которое привлечено более 2 тысяч военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты, самолеты и беспилотная авиация.