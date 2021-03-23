С госмедиа представители Виктора Бабарико общения избегают. Продолжаются заседания по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка

Илона Волынец, СТВ:

В этот раз обошлось без гастролей иностранных послов. Однако в основном происходит то, что уже знакомо: главный обвиняемый и адвокат стараются запутать судью, предъявляют к нему абсурдные требования. Кроме того, препятствуют тому, чтобы говорили остальные фигуранты дела, которые признали вину и сотрудничают со следствием. В то же время так называемые независимые СМИ также стараются всячески давить на суд через свои публикации. К слову, с государственными медиа представители Виктора Бабарико общения избегают.