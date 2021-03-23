«Каждая участница талантлива по-своему». В Минске наградили финалисток конкурса «Королева студенчества – 2020»

Новости Беларуси. «Королева студенчества – 2020». В Минске наградили финалисток международного конкурса грации, таланта и артистического мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие приняли восемь студенток высших учебных заведений из Беларуси и России.

Церемония прошла в режиме прямой трансляции в столичном пресс-центре. Из-за эпидобстановки формат соревнований в 2021 году был новый. Впервые реальную красоту и таланты девушек оценивали в виртуальном пространстве. Но критерии оценки остались прежними: интеллектуальные и творческие способности, сценическая культура, знание этикета.

Виолетта Плисюк, студентка Барановичского государственного университета, финалистка конкурса «Королева студенчества – 2020»: Первым из этапов была видеопрезентация участницы, далее мы записывали наши творческие номера – у меня был монолог. И каждая из участниц должна была отправить три фотографии в трех стилях – национальный, молодежный и свадебное платье.

Елизавета Абрамкина, студентка БГЭУ, финалистка конкурса «Королева студенчества – 2020»: Мне кажется, что, принимая участие именно в онлайн-проекте, девушкам стало чуть сложнее, потому что они, может, были лишены той поддержки зала, которая есть непосредственно в момент выступления. Это непередаваемые эмоции, когда ты выходишь на сцену и слышишь из уголка зала либо «Беларусь», либо как кричат твое имя. Это очень приятно, это тебя подбадривает и дает тебе какую-то внутреннюю силу, мотивацию работать и делать на сцене все, что от тебя зависит.

Юлия Зинкевич, координатор проекта, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Каждая участница талантлива по-своему: кто-то поет, кто-то танцует, у кого-то есть замечательные ораторские способности, актерское мастерство. Поэтому действительно оценивать было тяжело. И когда мы сидели в жюри, то так были затронуты этим номером, что даже аплодировали.

Региональные этапы очередного конкурса стартовали 23 марта. В мае пройдет суперфинал. В нем лучшие красавицы Беларуси поборются за возможность представлять нашу страну в Ставрополе на юбилейном 30-м конкурсе талантов.