Жители Витебского района год пользовались паромом. Как новый мост вернул им комфортную жизнь?

Новости Беларуси. Знаковым событием 3 ноября наполнен день для жителей городского поселка Сураж Витебского района. Здесь после реконструкции открыли движение по мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переправа была закрыта больше года. Все это время действовала временная. Но пользоваться ей можно было в зависимости от погодных условий. Теперь эти трудности для местных жителей позади.

Городской поселок Сураж находится между двумя реками: Западной Двиной и Касплей. Для местных жителей мост – неотъемлемая часть повседневной жизни. Ведь дом и работа по разные берега реки.

Андрей Кулябкин, учитель Суражской средней школы:

Действительно, комплекс социальных объектов раскидан по нескольким берегам Суража. Очень порой трудно достигать этих объектов жителям, например, пожилого возраста. И строительство, реконструкция мостов – это то, что соединяет нас, делает доступной нашу богатую социальную сферу Суража.

Средняя школа, детский сад, Дом культуры, магазины, предприятия. А еще подстанция скорой помощи и амбулатория врача общей практики. Обслуживают медучреждение более 1 500 человек. Здесь находится стоматолог, отделение дневного пребывания, кабинет педиатра. За смену обращаются свыше 20 жителей. «Это же связь с Россией!» Где еще в области строители обещают построить мосты? Подробности здесь.

Елизавета Довгель, заведующая Суражской амбулаторией врача общей практики:

Мост после реконструкции упрощает эту ситуацию в плане доставки, людям удобно, безопасно по сравнению с тем, что было. Добираться вообще до любой точки Суража, до амбулатории в частности. Для пожилых это очень важно, учитывая, что основной возраст у нас пожилой.

Переправу в Сураже через Касплю возвели 45 лет назад. За это время конструкция износилась. Эксплуатировать ее было уже небезопасно, учитывая, что это еще и часть республиканской дороги, которая ведет в Россию. Здесь же находится и крупное сельхозпредприятие. Аграриям временная переправа доставляла неудобства. Теперь новый мост в разы упрощает их логистику, а также международных перевозчиков.

Александр Максимович, заместитель директора Витебского мостостроительного управления № 5:

Мост на сегодня соответствует для пропуска движения всех видов транспорта без ограничений.