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«Это же связь с Россией!» В Сураже после реконструкции открыли мост через реку Каспля

03 ноября 2022 11:56
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Новости Беларуси. В городском поселке Сураж после реконструкции открыли мост через реку Каспля. Событие долгожданное не только для местных жителей. Конструкция – часть республиканской дороги, которая ведет в Россию. Потому открытия объекта ждали и международные перевозчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это же связь с Россией!» В Сураже после реконструкции открыли мост через реку Каспля-1

Протяженность сооружения – более 130 метров. Реконструкция заняла около года. Строители укрепили опоры, уложили новое асфальтовое покрытие, обустроили тротуары, провели современное освещение. Мост соединяет две части городского поселка. На одной находится вся социальная инфраструктура: школа, почта, амбулатория, предприятия. На втором берегу – жилая застройка. Мост стал украшением населенного пункта, но также и придаст импульс социально-экономическому развитию региона.

«Это же связь с Россией!» В Сураже после реконструкции открыли мост через реку Каспля-4

Александр Пименов, житель Суража:
Мост исключительно красивый, хороший для Суража, для населения. Не только для населения нашего Суража, это же связь с Россией у нас. А Россия у нас –13 километров. Очень удобно, молодцы.

«Это же связь с Россией!» В Сураже после реконструкции открыли мост через реку Каспля-7

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
На территории области в этом году у нас реконструируется порядка 8 мостостроительных сооружений. На следующий год мы планируем 6, причем тоже очень важные. В Витебске, в Лепеле, два в Ушачах, в Полоцке. То есть марафон строительства мостов у нас будет продолжаться в следующем году.

«Это же связь с Россией!» В Сураже после реконструкции открыли мост через реку Каспля-10

Мост через реку Каспля не первый подобный объект, который вводят в эксплуатацию в эти предпраздничные дни в Витебской области. Накануне пустили движение по сооружению в Миорском районе. Завтра, 4 ноября, открывается переправа в Новополоцке – через Западную Двину.

# Мосты Беларуси # общество # Владимир Терентьев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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