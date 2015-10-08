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Жители России и Беларуси минувшей ночью запечатлели северное сияние

08 октября 2015 09:40
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Новости России. В ночь с 7 на 8 октября россияне и белорусы могли стать свидетелями редкого, но невероятно красивого явления. Правда, для того, чтобы насладиться северным сиянием, надо было пожертвовать сном.

Пока очевидцы делятся фотографиями в социальных сетях, специалисты пояснили: причина явления кроется в сильнейшей магнитной буре, которая сместила границы природного явления на юг.

Полярное сияние видели в Санкт-Петербурге, Карелии и Ярославской области. Делятся фотографиями и белорусы. Северное сияние невероятной красоты запечатлели профессиональные фотографы.

Жители России и Беларуси минувшей ночью запечатлели северное сияние-1



В последний раз подобное явление в Беларуси можно было наблюдать весной этого года. Как это было в марте, смотрите здесь.

# общество # Природные явления

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