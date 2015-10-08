Жители России и Беларуси минувшей ночью запечатлели северное сияние

Новости России. В ночь с 7 на 8 октября россияне и белорусы могли стать свидетелями редкого, но невероятно красивого явления. Правда, для того, чтобы насладиться северным сиянием, надо было пожертвовать сном.



Пока очевидцы делятся фотографиями в социальных сетях, специалисты пояснили: причина явления кроется в сильнейшей магнитной буре, которая сместила границы природного явления на юг.



Полярное сияние видели в Санкт-Петербурге, Карелии и Ярославской области. Делятся фотографиями и белорусы. Северное сияние невероятной красоты запечатлели профессиональные фотографы.