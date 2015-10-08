Видео: полицейские доставили в Москву спасенного амурского тигренка

Новости Росии. Российские полицейские доставили в Москву спасенного амурского тигренка. За 4 месяца жизни детеныша успели перепродать несколько раз. Амурский тигр — один из самых редких хищников на Земле. Он занесен в Международную Красную книгу. В природе обитает чуть более 500 особей. Этого тигренка забрали в Нижневартовске у торговцев животными. Теперь малыш находится на попечении российского Института экологии и эволюции, где проходит обследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.