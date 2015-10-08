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В Беларуси началась Неделя матери

08 октября 2015 08:02
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Новости Беларуси. В Беларуси началась Неделя матери. По традиции в ближайшие семь дней женщин будут чествовать, награждать, вручать им подарки. В администрациях районов и облисполкомах состоятся торжественные приёмы, на которые пригласят самых заслуженных мам. В детских садах и школах пройдут тематические занятия, концерты, выставки детского творчества. Кроме того, в кабинетах планирования семьи и детских консультациях состоятся Дни открытых дверей, а молодых мам в роддомах поздравят с рождением первенца. Завершится неделя Днём матери, который 14-го октября Беларусь отметит в 20-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Праздничные даты

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