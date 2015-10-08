Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых: Духовность - результат воспитания Духа!

О силе Духа

Я бы сказал, что духовность - это проявление Духа. А Дух - один из тех компонентов человека наряду с телом и душой. Дух - как символ, как сила, исходящая от Бога. Знает Бога и постоянно ищет его.

Посмотрите, внешняя жизнь человека - это сплошное воспитание: хороших манер, полезных привычек, дисциплины. Также - и в жизни Духа. Важно воспитание! Оно никогда не даётся без борьбы над своими страстями, без усилия над собой. Поэтому духовность - это, и в большей мере, результат воспитания Духа.

А плоды духовной жизни, то есть плоды этого воспитания, - любовь, радость, смирение, творческое созидание, доброта. И милосердие, помощь ближнему, терпение, стремление к идеалу. Он выражаются в нашем состоянии. Это может быть спокойствие, миролюбие, доброжелательность, сосредоточенность, память и уважение предков.

Духовность

Духовность - это воспитание и внутреннее состояние, как его результат. В конечном итоге - это бесконечный процесс, который начинается с нашей земной жизни и продолжается за чертой земного бытия, после нашего успения в вечность.

Ответсвенный выбор

Ключевым моментом моего становления стало не только семейное воспитание. Отец был священником и служил нам, троим сыновьям, всегда примером. Ровно, как и наша мама. Но многие события собственной жизни оказали влияние на мой выбор и на жизнь в целом. Это учёба в театрально-художественном институте и служба в армии. Учёба в институте утоляла мою тягу к творчеству и это внутреннее «горение» реализовать заложенный Богом талант. Наверное, божья рука вела через встречи с нужными людьми. Я подсознательно улавливал ту невидимую нить, соединяющую

Следующим переломным этапом для меня стала служба в армии. Были 80-е годы прошлого столетия. Часть располагалась в Казанском Кремле, где полуразрушенные свидетели нашего православия и воинские доблести таили дух истории. Но это был период, который заставил подумать о своем предназначении. Углубиться в себя. Помог возмужать. Обрести независимость мысленно и решимость стать воином. Только уже в христианском понимании этого слова. И именно там, в армии, было принято окончательное решение пойти учиться в семинарию.