Жители Пуховичского района встретились с губернатором Минской области

Новости Беларуси. Жители деревни Лешница Пуховичского района обратились к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко с вопросом о реконструкции линий электропередач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В населенном пункте свет есть. Но мощности линий не хватает для того, чтобы обогреть жилье. Нет в деревне и газопровода. Последний раз реконструкцию проводили несколько лет назад, но она не затронула новые земельные наделы, которые продали с аукциона. Теперь вопрос на контроле у ​​губернатора.