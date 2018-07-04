Жители Пуховичского района встретились с губернатором Минской области

Новости Беларуси. Жители деревни Лешница Пуховичского района обратились к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко с вопросом о реконструкции линий электропередач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители деревни Лешница Пуховичского района обратились к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко с вопросом о реконструкции линий электропередач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В населенном пункте свет есть. Но мощности линий не хватает для того, чтобы обогреть жилье.
Нет в деревне и газопровода. Последний раз реконструкцию проводили несколько лет назад, но она не затронула новые земельные наделы, которые продали с аукциона. Теперь вопрос на контроле у губернатора.
Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Если аукционная зона и продаем участок, надо людям более доступно и внятно объяснять, что на этом участке предусмотрено и что там будет: есть ли коммуникации, дороги, энергетика, газ, вода и так далее. Чтобы человек, покупая, сразу же понимал, что он будет иметь. Наверное, это снимет многие проблемы и вопросы у людей. И у них, и у нас будет понимание, как у власти.
Всего же на прием к председателю Миноблисполкома пришли девять человек. В числе вопросов – транспортное обслуживание деревень, капитальный ремонт жилого дома, а также экономические вопросы.