Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт

Новости Беларуси. Настоящая деревня аистов обнаружилась под Гродно. Десятки пернатых там свили гнезда буквально в нескольких метрах друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически все аисты – по парам, буквально в каждом гнезде растет потомство. Местные жители говорят, что специально этих грациозных птиц никто не приманивал, они сами решили сделать деревню Подъятлы своим домом.