Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт

Новости Беларуси. Настоящая деревня аистов обнаружилась под Гродно. Десятки пернатых там свили гнезда буквально в нескольких метрах друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Настоящая деревня аистов обнаружилась под Гродно. Десятки пернатых там свили гнезда буквально в нескольких метрах друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практически все аисты – по парам, буквально в каждом гнезде растет потомство. Местные жители говорят, что специально этих грациозных птиц никто не приманивал, они сами решили сделать деревню Подъятлы своим домом.
Любопытно, что раньше это место не славилось изобилием аистов. С чем связано такое поведение птиц, остается только гадать. Но это, безусловно, добрый знак, уверены местные жители.