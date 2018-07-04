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Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт

04 июля 2018 14:06
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Новости Беларуси. Настоящая деревня аистов обнаружилась под Гродно. Десятки пернатых там свили гнезда буквально в нескольких метрах друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт-1

Практически все аисты – по парам, буквально в каждом гнезде растет потомство. Местные жители говорят, что специально этих грациозных птиц никто не приманивал, они сами решили сделать деревню Подъятлы своим домом.

Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт-4

Любопытно, что раньше это место не славилось изобилием аистов. С чем связано такое поведение птиц, остается только гадать. Но это, безусловно, добрый знак, уверены местные жители.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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