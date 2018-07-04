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Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?

04 июля 2018 14:29
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Новости Беларуси. Крупнейший транспортный узел, промышленный гигант и второй после областных центров по численности населения.

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-1

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-3

Барановичи – видная точка на железнодорожной карте страны плюс сигнальный маяк транзитным пассажирам: и до столицы рукой подать, и быстрый трансферный коридор в Европу.

Удобное географическое положение – повод не только строить дороги, но и налаживать внешнеторговые мосты. Машиностроение, пищевая и текстильная промышленность, производство стройматериалов и мебели – флагманские направления экономики города.

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-6

Продукция поставляется сразу в 60 стран мира, среди них - Германия, Италия, Польша, страны Балтии, Россия и Казахстан. Это приносит свыше 600 миллионов долларов в год.

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-9

Город сегодня – это без малого две сотни промышленных предприятий, из них 27 – ведущих игроков рынка, среди которых – известные на всю Беларусь мебельные фабрики. Барановичи уже всерьез называют «белорусской Икеей».

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-12

Образование, уверяют эксперты, здесь ничуть не уступает столичному. Выпускники школ получают профессию и заветный диплом на месте. В Барановичском университете свыше 5 тысяч студентов. Это будущие экономисты, юристы, инженеры, педагоги, психологи и филологи.

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-15

Излюбленные места отдыха  – новенький Ледовый дворец, стадион «Локомотив», озеро Мышанка, и целых два парка. Сегодня горожане присоединились к празднованию Дня Независимости и отмечают 3 июля в унисон со всей страной.  

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-18

Горожане:
Была и в Германии, и во Франции, и в Болгарии, но все равно тянуло в свой город.

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-21

Мне нравится здесь, по душе лучше маленький городок, чем мегаполис.

Белорусская Ikea. Чем живёт город Барановичи?-24

Город я свой очень люблю. Где бы ни была, всегда глаза закрываю и вспоминаю свое место.

# Проекты СТВ # Туризм # общество # Фотофакт

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