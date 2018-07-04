В День Независимости среднесуточная регистрация преступлений была в три раза ниже, чем обычно

Новости Беларуси. Более 600 мероприятий состоялось по всей Беларуси. Праздник прошел спокойно. В стране не зафиксировали ни одного правонарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция 3 июля несла усиленную службу. В местах основных гуляний были установлены пункты пропуска (только в Минске более 140). Слаженная работа правоохранителей позволила обеспечить порядок и комфорт гостей праздника.