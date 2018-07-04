В День Независимости среднесуточная регистрация преступлений была в три раза ниже, чем обычно
Новости Беларуси. Более 600 мероприятий состоялось по всей Беларуси. Праздник прошел спокойно. В стране не зафиксировали ни одного правонарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Милиция 3 июля несла усиленную службу. В местах основных гуляний были установлены пункты пропуска (только в Минске более 140). Слаженная работа правоохранителей позволила обеспечить порядок и комфорт гостей праздника.
Дмитрий Курьян, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
Сотрудниками органов внутренних дел в местах непосредственно проведения массовых мероприятий не было допущено ни одного чрезвычайного происшествия и преступления. Особо хотелось бы подчеркнуть, что среднесуточная регистрация преступлений в этот праздничный день была порядка в три раза ниже, чем обычно.
Чрезвычайных ситуаций также не допущено, хотя спасатели работали в режиме полной готовности и готовы были отреагировать на ЧП готовы в любую секунду.