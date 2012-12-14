Жители Полесья четвертые сутки испытывают серьезные перебои с электроэнергией

Новости Беларуси. Четвёртые сутки белорусские энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение Полесья. Последствия сильных снегопадов начала недели всё ещё сказываются на жизни людей в шести районах Гомельской области: Мозырском, Лельчицком, Калинковичском, Ельском, Наровлянском и Петриковском. Днем 14 декабря отключенными оставались еще около пятидесяти населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электроснабжение Якимовичей было нарушено ещё с первой волной снега: утром во вторник работники местной молочно-товарной фермы уже столкнулись с проблемой. Однако всё разрешилось наилучшим образом. В беде аграриев не оставили.



Людмила Ольха, и.о. директора ЧПУП «Якимовичи Агро»:

Вышли из ситуации. Утром нам привезли генератор с Мозырьского района, на следующий день генератор из Жлобинского района. Все было вовремя надоено, накормлено.



Последние дни жители Якимовичей ужинают исключительно при свечах. Вынужденная романтика увеличила доходы местного магазина. Перебоев в снабжении отмечено не было. Свежий хлеб и фрукты можно купить даже после наступления сумерек: при свете электрического фонарика.

Зинаида Иванова, продавец Калинковичского РАЙПО:

Деревенские люди привычные ко всему. Знаем как в зимнее время сохранить товар. Все, что было скоропортящееся – выносилось в холодное помещение. Ожидали, пока появится свет. Свечки продавали, спички, зажигалки – кто что хотел, то и покупал.

Могли порадовать тёмные дни ребятишек. Школьная котельная без электричества работать не может. Но внеплановые каникулы не состоялись.



Василий Клапков, директор Якимовичской средней школы:

Батареи тёплые. Температура в помещении 16 градусов, это позволяет нам работать в обычном режиме. Единственное, сократили занятие до 35 минут, потмоу что нет возможности организовать горячее питание, его мы организовали в виде сухого пайка. Заниматься можно. Только уроки сократили на 35 минут.



От замерзания Якимовичскую школу спас генератор МЧС. Нужно сказать глобальное обледенение Полесья 2009 года многому научило. И нынешние снегопады полешуки встретили во всеоружии.



Сергей Миронов, председатель комиссии по ЧС Калинковичского райисполкома:

Ряд хозяйств района закупили дизельные электростанции, которые в настоящий момент были задействованы в работе. Были запитаны котельные, для того, чтобы давать тепло в учреждения социальной сферы. Большую помощь оказали службы Гомельэнерго.



Ближе к вечеру у жителей Якимовичей появилась надежда увидеть своими глазами родной посёлок в эфире нашего телеканала. Свет дали, но на долго ли? На этот вопрос не ответит никто. За последние четыре дня электричество в посёлке включали трижды, но ненадолго. Аварии следуют одна за другой. Да и на ближайшую ночь прогнозируют очередной сильный снегопад.