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За неделю в Минске зафиксировано около полутысячи обращений по поводу гололедных травм

13 декабря 2012 09:35
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Новости Беларуси. За неделю в Минске зафиксировано около полутысячи обращений по поводу гололедных травм. Чтобы уменьшить их количество и в качестве профилактики, санитарно-эпидемиологические службы столицы наведываются в районы и проверяют, как идет уборка территорий от снега, используют ли противогололедные смеси вокруг объектов торговли и других общественных зданий.

За декабрь было возбуждено около 100 административных дел в связи с невыполнением таких мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # травматология

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