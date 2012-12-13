Новости Беларуси. За неделю в Минске зафиксировано около полутысячи обращений по поводу гололедных травм. Чтобы уменьшить их количество и в качестве профилактики, санитарно-эпидемиологические службы столицы наведываются в районы и проверяют, как идет уборка территорий от снега, используют ли противогололедные смеси вокруг объектов торговли и других общественных зданий.

За декабрь было возбуждено около 100 административных дел в связи с невыполнением таких мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.