Новости Беларуси. Слухи о конце света могут быть выгодными банкам и определенным СМИ, заявил журналистам директор обсерватории БГУ Ольгерд Кузнечик.

Ольгерд Кузнечик, директор обсерватории БГУ:

Никакого парада планет 21 декабря 2012 года вообще не будет. Все мифическое творчество – это уже на совести тех, кто этим занимается. В ближайшее время никаких угроз не существует.

По мнению учёного единственная пока возможная угроза, о которой сейчас могут говорить астрономы, – это событие, ожидаемое к 13 апреля 2029 года, когда астероид «Апофис 99942» пройдет около Луны и направится к Земле. Он должен пройти примерно в 32-35 тыс.км. Однако вероятность конца света в этом случае также мала, потому что, согласно расчетам этот астероид (при вероятности 1 к 45.000) может попасть в «люк Кирквуда». В этом случае через семь лет, на следующем витке, «Апофис 99942» может устремиться к Земле.

С датой 21 декабря возник ажиотаж на определённую продукцию, например, на ура раскупают наборы на конец света, турпутёвки в Мексику и Перу и даже на персональные ковчеги. Напомним, на грядущем конце света зарабатывают и учредители свадебного агентства в Томске. Компания наладила продажу эксклюзивных наборов для встречи 21 декабря 2012 года. В набор стоимостью 890 рублей (около 240 тыс. бел. руб.) входят карточка-напоминалка на тот случай, если владелец спецпакета потеряет память, шпроты, водка, гречка, свечи и спички, блокнот и карандаш для писем в будущее, инструкция с описанием игр, чтобы скоротать время, аптечка, состоящая из активированного угля, бинта и валидола, верёвка и мыло.