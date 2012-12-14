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Погода в Беларуси: в выходные ожидаются метели и ветер до 20 м/с, на дорогах – гололедица

14 декабря 2012 10:15
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Новости Беларуси. Погода 14 декабря сделает небольшую снежную передышку. Однако температура пойдет вниз. Столбик термометра опустится до минус 10. В выходные синоптики обещают метели, ветер усилится местами до 20-ти метров в секунду. Из-за этого холод будет ощутимее. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

ГАИ рекомендует водителям воздержаться в морозы от дальних поездок. За прошедшие сутки на дорогах республики произошло 470 ДТП. Три человека погибли, 10 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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