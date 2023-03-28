Жители минской хрущёвки 3-й месяц жалуются на течь в крыше. Вот что рассказали в администрации

О помощи с коммунальным характером третий месяц молят жители дома по переулку Козлова, 18А. В доме не крыша, а сито. С такими словами жильцы столичной хрущевки впервые обратились на горячую линию программы «Решение есть!» еще в январе. Тогда вместе с оттепелью и затопило квартиры на верхних этажах старенькой пятиэтажки.

Но как нам рассказали в ЖКХ Партизанского района, ситуация не требует спешки. Наоборот, надо дождаться сухой погоды, чтобы точно убедиться, что течь устранена по всем технологиям, и уже потом приступать к ремонту в квартирах.

Анатолий Ярошевич, директор КУП «ЖКХ Партизанского района Минска»:

По данному дому на Козлова, 18А было протекание с кровли. Была вызвана подрядная организация, которая произвела все работы, которые на сегодня локализовали протекание кровли. Предположительно, стойки, которые стоят, ограждения кровли, загерметизировали эти стойки. Прошли, посмотрели все по кровле, где были вздутия. Эти кровли переделали. И по парапетам восстановили, сделали гидроизоляцию парапетов. Сложно сказать, что на подрядчике стоял этот вопрос, когда проходил капитальный ремонт. Ведь проходила та же эксплуатация, образование сосулек.