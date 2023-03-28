Жители минской хрущёвки 3-й месяц жалуются на течь в крыше. Вот что рассказали в администрации
О помощи с коммунальным характером третий месяц молят жители дома по переулку Козлова, 18А. В доме не крыша, а сито. С такими словами жильцы столичной хрущевки впервые обратились на горячую линию программы «Решение есть!» еще в январе. Тогда вместе с оттепелью и затопило квартиры на верхних этажах старенькой пятиэтажки.
Но как нам рассказали в ЖКХ Партизанского района, ситуация не требует спешки. Наоборот, надо дождаться сухой погоды, чтобы точно убедиться, что течь устранена по всем технологиям, и уже потом приступать к ремонту в квартирах.
Анатолий Ярошевич, директор КУП «ЖКХ Партизанского района Минска»:
По данному дому на Козлова, 18А было протекание с кровли. Была вызвана подрядная организация, которая произвела все работы, которые на сегодня локализовали протекание кровли. Предположительно, стойки, которые стоят, ограждения кровли, загерметизировали эти стойки. Прошли, посмотрели все по кровле, где были вздутия. Эти кровли переделали. И по парапетам восстановили, сделали гидроизоляцию парапетов. Сложно сказать, что на подрядчике стоял этот вопрос, когда проходил капитальный ремонт. Ведь проходила та же эксплуатация, образование сосулек.
Анатолий Ярошевич:
Убирали сосульки, производили очистку кровель. Могли здесь какие-то варианты произойти, что повлекло за собой протекание кровель. Уже прошли дожди, проверены все квартиры, которые протекали. Сегодня никаких протеканий нет. Ущерб, который был нанесен из-за протекания кровли, будет возмещен всем. Они обратятся к нам с заявлением. Если не обратятся, мы им все равно перезваниваем и обсуждаем, какие у них есть вопросы. Возьмем заявление и возместим весь ущерб, который был нанесен. Или путем выполнения работ в квартире, или деньгами. Это уже как пожелает заявитель.
Хочется верить, что уже в ближайшее время прогноз погоды для дома по переулку Козлова, 18А будет теплым и сухим. Ведь, как говорится в известной песне, главней всего погода в доме.
Сергей Шуманский, ведущий:
Говорят, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Но это точно не про нашу программу. Мы обязательно проследим и за решением проблемы с крышей на Козлова, и за делом обманутых клиентов «Ритуал Гранита». И за другими историями, которые мы освещаем в эфире еженедельно. Самое главное, чтобы на эти вопросы обращали внимание еще и те, кто и так прекрасно о них знает и должен решать их на местах без участия телевидения.
Это был проект «Решение есть!» Свои истории отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните – неразрешимых проблем нет, есть не вовремя принятые решения.
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