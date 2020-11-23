Согласно материалам дела, задержанные подбирали и готовили людей для акций протеста, обучали навыкам сопротивления власти с помощью обрезков арматуры и телескопических дубинок. Один из жителей райцентра обвиняется в публичном оскорблении Президента.

Новости Беларуси. Двоих жителей Новогрудка будут судить за организацию массовых беспорядков. Прокуратура Гродненской области направила необходимые документы в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Брылёв, заместитель начальника отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

В ходе таких встреч он сообщал о планировании еще на 10 августа 2020 года акции по повреждению и уничтожению имущества, включая поджог здания и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов; по сопротивлению представителям власти с использованием коктейлей Молотова, а также бензопил; по блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи – Новогрудок.

Он же 14 августа 2020 года в сети Интернет на одном из чатов мессенджера Viber разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес Президента Республики Беларусь, негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме.