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Жителей Новогрудка будут судить за организацию массовых беспорядков

23 ноября 2020 16:50
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Новости Беларуси. Двоих жителей Новогрудка будут судить за организацию массовых беспорядков. Прокуратура Гродненской области направила необходимые документы в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам дела, задержанные подбирали и готовили людей для акций протеста, обучали навыкам сопротивления власти с помощью обрезков арматуры и телескопических дубинок. Один из жителей райцентра обвиняется в публичном оскорблении Президента.

Жителей Новогрудка будут судить за организацию массовых беспорядков-1

Дмитрий Брылёв, заместитель начальника отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:
В ходе таких встреч он сообщал о планировании еще на 10 августа 2020 года акции по повреждению и уничтожению имущества, включая поджог здания и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов; по сопротивлению представителям власти с использованием коктейлей Молотова, а также бензопил; по блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи – Новогрудок.

Он же 14 августа 2020 года в сети Интернет на одном из чатов мессенджера Viber разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес Президента Республики Беларусь, негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме.

# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев # Фотофакт

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