«Рассмотреть вопрос именно с человеческой точки зрения». Анатолий Линевич провёл приём граждан и прямую линию
Новости Беларуси. Прямые линии и приемы граждан продолжают проходить в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой формат общения власти и жителей дает дополнительную возможность решить проблемы на местах.
Так подытожил 23 ноября общение по телефону и помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Вопросы самозаготовки дров, восстановление документов, начисление пенсии – с такими проблемами шли на прием.
Озвучили свою просьбу и владельцы одного из подсобных хозяйств. Они не могут добиться выделения участка для пастбища. Предложенные варианты их не устраивают.
Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Исполкому даны рекомендации рассмотреть вопрос именно с человеческой точки зрения в рамках законодательства. Личное подсобное хозяйство имеет право иметь пастбище. И хозяйство имеет право выделять эти пастбища в установленном месте, где ему, скажем так, удобно. Тем не менее подход должен быть именно с точки зрения помочь. Я надеюсь, руководство района адекватно выедет на место и разберется, и все же будут оказаны помощь и содействие.
Все поступившие вопросы и обращения граждан взяты на контроль. При этом местной вертикали власти нельзя занимать созерцательную или пассивную позицию. Надо работать над решением проблемы, а еще лучше – на упреждение.