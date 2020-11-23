«Рассмотреть вопрос именно с человеческой точки зрения». Анатолий Линевич провёл приём граждан и прямую линию

Новости Беларуси. Прямые линии и приемы граждан продолжают проходить в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой формат общения власти и жителей дает дополнительную возможность решить проблемы на местах.

Так подытожил 23 ноября общение по телефону и помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Вопросы самозаготовки дров, восстановление документов, начисление пенсии – с такими проблемами шли на прием.