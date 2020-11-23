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Нарушение контрактов, риск аварии и срыв графиков. Чем может закончиться диверсия на железной дороге?

23 ноября 2020 16:15
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Новости Беларуси. Из-за диверсий на железной дороге могут пострадать люди – такое мнение высказал в программе Новости «24 часа» на СТВ лидер сетевого движения «Инфоспецназ» Дмитрий Беляков.

Нарушение контрактов, риск аварии и срыв графиков. Чем может закончиться диверсия на железной дороге?-1

Дмитрий Беляков, лидер сетевого движения «Инфоспецназ»:
Здесь могут пострадать и невинные люди абсолютно, потому что блокируется движение поездов, нарушается график движения. Здесь уже просто люди, которые хотят куда-то попасть, из точки А в точку Б. Другой вопрос, если идут грузовые поезда – здесь уже нарушение контрактов, нарушение времени поставок, санкции определенные к предприятиям применяются со стороны заказчика. Третий момент – если вдруг кто-то с кем-то столкнется, поезд сойдет с рельсов.

Нужно привлекать к этому все больше и больше внимания. А кураторы, проект Тихановская и проект Латушко, все больше и больше стараются вовлечь белорусов вот в это вот непонятное сопротивление непонятно с кем. И вот под этой вот нацисткой символикой, можно так выразиться.

Я считаю, что действия эти на железной дороге – это всего лишь один из моментов по пути радикализации протеста, по выводу простых уличных манифестаций к конкретному саботажу. Тут уже фактически факты и промышленного чуть ли не терроризма могут начаться, пострадать безвинные люди. Здесь нужно крайне жестко с точки зрения Уголовного кодекса, Административного кодекса подходить к таким правонарушениям, чтобы никому не было повадно.

# Белорусская железная дорога # общество # Дмитрий Беляков # Фотофакт

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