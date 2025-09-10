В семи школах и гимназиях Минской области функционируют классы авиационной направленности

В семи учреждениях общего среднего образования Минской области открыты классы авиационной направленности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе на базе 1-й школы Воложина.

В классе 20 юношей и девушек. Школьники на повышенном уровне изучают математику и физику. Также запланированы экскурсии в академию авиации. С этого учебного года добавлено в программу объединение по интересам авиационной направленности. Чтобы попасть в такой класс, школьники прошли серьезный отбор. Поступать в Академию авиации ребята смогут после 9-го класса. Но желающие остаться в школе смогут продолжить профильное обучение. Также школьники могут претендовать на поступление без экзаменов на авиационный факультет Военной академии.

Кира Стаселович, учащаяся средней школы № 1 Воложина:

Выбрала я этот профиль, потому что мне нравятся такие предметы, как физика, математика, и в дальнейшем планирую поступать по этому направлению. Планирую либо в академию авиации на инженера, либо же в БГУ на физика-инженера. Виктория Кудрицкая, учащаяся средней школы № 1 Воложина:

Хотела быть стюардессой, а так авиационный инженер тоже хорошая профессия. Учения проходят нормально, мы ездили в академию авиации на посвящение в авиатора, нам дали значок.