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Житель Солигорска коллекционирует уникальные миникопии машин. Посмотрите, какие редкие экземпляры у него есть

09 декабря 2021 14:50
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Новости Беларуси. Коллекционер из Солигорска Тимофей Носов собирает миниатюрные копии автомобилей со всего мира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня в коллекции мужчины – около 750 машин, и у каждой есть своя история. Помимо этого коллекционер занимается реконструкцией событий Великой Отечественной войны.  

О том, как детское увлечение переросло в дело всей жизни – материал Алеси Ивановой.  

Житель Солигорска коллекционирует уникальные миникопии машин. Посмотрите, какие редкие экземпляры у него есть-1

Коллекционер Тимофей Носов собирает копии автомобилей уже более 10 лет. Интерес к машинам появился в раннем детстве. Однако со временем мальчишеское увлечение переросло в настоящее хобби. Сейчас в коллекции солигорчанина около 750 миниатюр. Большую часть здесь занимают советские марки.  

Житель Солигорска коллекционирует уникальные миникопии машин. Посмотрите, какие редкие экземпляры у него есть-4

Тимофей Носов, коллекционер:  
Одна из самых дорогих моделей – русо-балты. Они все ручной работы, уже редкие. Делались только в Советском Союзе, саратовский завод их делал. Это дорогое удовольствие, они номерные. Коллекционеры знают: если номерные, то их цена сразу становится раз в пять дороже, чем обычная такая же модель. Есть такая «Нива» с прицепом. Да, она немножко поломана – время. В советское время она стоила от 25 до 50 рублей. Это у кого-то четверть зарплаты была, половина. Ее уникальность в том, что сделаны амортизаторы рабочие, внутри все есть.  

Подробности в видеоматериале.  

# Коллекционирование # общество # Тимофей Носов # Татьяна Носова # Алеся Иванова # Фотофакт

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