Волонтёры помогут расчистить двор от снега в частном секторе ветеранам и инвалидам. Как попросить о помощи?

Новости Беларуси. Молодежь поможет маломобильным минчанам с расчисткой дворов. В Минске стартовала ежегодная акция «Уберем снег вместе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь поможет маломобильным минчанам с расчисткой дворов. В Минске стартовала ежегодная акция «Уберем снег вместе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Волонтеры БРСМ окажут помощь ветеранам войны, инвалидам и пожилым людям, проживающим в частном секторе. Оставить заявку можно по телефону горячей линии союза молодежи. И в течение дня ребята примутся за работу. К акции может присоединиться любой желающий.
Дарья Павловская, главный специалист Минского городского комитета БРСМ:
У нас люди оставляют по горячим линиям заявку, что им необходима помощь в уборке снега, наши волонтеры принимают эту заявку по районным комитетам и отправляются на вызов. Помощь, в основном, это расчистка дворов, дорожек, чтобы было все хорошо в плане удобства добирания, во время прохождения по двору.
Акция проходит во всех районах столицы. Молодежь будет оказывать помощь в уборке снега до конца зимы.