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Волонтёры помогут расчистить двор от снега в частном секторе ветеранам и инвалидам. Как попросить о помощи?

09 декабря 2021 14:22
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Новости Беларуси. Молодежь поможет маломобильным минчанам с расчисткой дворов. В Минске стартовала ежегодная акция «Уберем снег вместе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Волонтёры помогут расчистить двор от снега в частном секторе ветеранам и инвалидам. Как попросить о помощи?-1

Волонтеры БРСМ окажут помощь ветеранам войны, инвалидам и пожилым людям, проживающим в частном секторе. Оставить заявку можно по телефону горячей линии союза молодежи. И в течение дня ребята примутся за работу. К акции может присоединиться любой желающий.  

Волонтёры помогут расчистить двор от снега в частном секторе ветеранам и инвалидам. Как попросить о помощи?-4

Дарья Павловская, главный специалист Минского городского комитета БРСМ:  
У нас люди оставляют по горячим линиям заявку, что им необходима помощь в уборке снега, наши волонтеры принимают эту заявку по районным комитетам и отправляются на вызов. Помощь, в основном, это расчистка дворов, дорожек, чтобы было все хорошо в плане удобства добирания, во время прохождения по двору.  

Волонтёры помогут расчистить двор от снега в частном секторе ветеранам и инвалидам. Как попросить о помощи?-7

Акция проходит во всех районах столицы. Молодежь будет оказывать помощь в уборке снега до конца зимы.  

# БРСМ # общество # Дарья Павловская # Фотофакт

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