Волонтёры помогут расчистить двор от снега в частном секторе ветеранам и инвалидам. Как попросить о помощи?

Волонтеры БРСМ окажут помощь ветеранам войны, инвалидам и пожилым людям, проживающим в частном секторе. Оставить заявку можно по телефону горячей линии союза молодежи. И в течение дня ребята примутся за работу. К акции может присоединиться любой желающий.

Дарья Павловская, главный специалист Минского городского комитета БРСМ:

У нас люди оставляют по горячим линиям заявку, что им необходима помощь в уборке снега, наши волонтеры принимают эту заявку по районным комитетам и отправляются на вызов. Помощь, в основном, это расчистка дворов, дорожек, чтобы было все хорошо в плане удобства добирания, во время прохождения по двору.