Удобно и быстро. В Минске привиться от вакцинации можно в ТЦ, на рынках, в метро

Новости Беларуси. В Минске против COVID-19 привиты почти 740 тысяч человек. Это более 40 % жителей города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Защититься от коронавируса можно не только в медучреждениях. Пункты вакцинации есть в крупных магазинах, центрах соцобслуживания и на рынках. Недавно открыли еще один – в метрополитене. Он расположен в переходе станции «Площадь Франтишка Богушевича». Это второй по счету пункт вакцинации в столичной подземке.