Удобно и быстро. В Минске привиться от вакцинации можно в ТЦ, на рынках, в метро

Новости Беларуси. В Минске против COVID-19 привиты почти 740 тысяч человек. Это более 40 % жителей города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске против COVID-19 привиты почти 740 тысяч человек. Это более 40 % жителей города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Защититься от коронавируса можно не только в медучреждениях. Пункты вакцинации есть в крупных магазинах, центрах соцобслуживания и на рынках. Недавно открыли еще один – в метрополитене. Он расположен в переходе станции «Площадь Франтишка Богушевича». Это второй по счету пункт вакцинации в столичной подземке.
Еще один появился летом на станции «Ковальская Слобода». Такой формат востребован у горожан. Ежедневно мобильные пункты посещают более 50 человек.