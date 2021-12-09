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Удобно и быстро. В Минске привиться от вакцинации можно в ТЦ, на рынках, в метро

09 декабря 2021 14:44
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Новости Беларуси. В Минске против COVID-19 привиты почти 740 тысяч человек. Это более 40 % жителей города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Удобно и быстро. В Минске привиться от вакцинации можно в ТЦ, на рынках, в метро-1

Защититься от коронавируса можно не только в медучреждениях. Пункты вакцинации есть в крупных магазинах, центрах соцобслуживания и на рынках. Недавно открыли еще один – в метрополитене. Он расположен в переходе станции «Площадь Франтишка Богушевича». Это второй по счету пункт вакцинации в столичной подземке.  

Удобно и быстро. В Минске привиться от вакцинации можно в ТЦ, на рынках, в метро-4

Еще один появился летом на станции «Ковальская Слобода». Такой формат востребован у горожан. Ежедневно мобильные пункты посещают более 50 человек.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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