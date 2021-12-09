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В Старых Дорогах появился новый ФОК «АкваСтар». Какими видами спорта там можно будет заниматься?

09 декабря 2021 15:17
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «АкваСтар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разместился в новом микрорайоне райцентра.  

В Старых Дорогах появился новый ФОК «АкваСтар». Какими видами спорта там можно будет заниматься?-1

Объект строили ровно год. Здесь максимум возможностей для занятий физкультурой и фитнесом. Но главное – это бассейн. Заниматься смогут как учащиеся детско-юношеской спортивной школы, так и жители района. Есть также бильярдный зал и сауна. К новоселью юные спортсмены получили в подарок от облисполкома сертификат на покупку инвентаря. Только вольной борьбой и плаванием здесь занимаются более 100 ребят. Еще одно новоселье планируется уже в 2022 году. Рядом с «АкваСтар» начинают строить большой зал игровых видов спорта.  

В Старых Дорогах появился новый ФОК «АкваСтар». Какими видами спорта там можно будет заниматься?-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
В следующем году, думаю, к 1 сентября мы еще рядом построим спортивный зал стандартных размеров, который будет позволять заниматься всеми игровыми видами спорта. Это будет современный комплекс. Строительство объектов социальной инфраструктуры носит системный характер. Это объекты спортивные, здравоохранения. Мы здесь делаем капитальный ремонт дома-интерната, тоже должны до конца года его завершить.  

В Старых Дорогах появился новый ФОК «АкваСтар». Какими видами спорта там можно будет заниматься?-7

Наталья Паулаускас, директор ДЮСШ Стародорожского района:  
В нашем спортивном учреждении традиционно развиваются виды спорта: волейбол, футбол, вольная борьба. Особенно результативна передача в высшее звено в отделении борьбы. Открывается отделение плавания. Также будут заниматься школьники, дошкольники. Будут оказываться услуги населению – взрослому и детскому.  

В Старых Дорогах появился новый ФОК «АкваСтар». Какими видами спорта там можно будет заниматься?-10

Новогодний подарок до конца декабря в Минской области еще получат и жители агрогородка Михановичи. Это будет бассейн.  

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Турчин # Наталья Паулаускас # Фотофакт

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