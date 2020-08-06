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Юрий Караев о новом общежитии для военнослужащих внутренних войск: «Для первого времени лучше не придумаешь»

06 августа 2020 12:29
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Новости Беларуси. В Минске состоялось торжественное открытие общежития для военнослужащих внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев о новом общежитии для военнослужащих внутренних войск: «Для первого времени лучше не придумаешь»-1

Юрий Караев о новом общежитии для военнослужащих внутренних войск: «Для первого времени лучше не придумаешь»-3

В числе новоселов – офицеры и прапорщики, рядовые и сержанты, проходящие службу по контракту, которые пока еще не успели создать свои семьи. Кто-то из них снимал жилье, кто-то ютился у родственников. Строилось общежитие по государственной инвестпрограмме чуть более года.

Юрий Караев о новом общежитии для военнослужащих внутренних войск: «Для первого времени лучше не придумаешь»-6

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Такие стимулы, как время выслуги, должности, много значат. Но поначалу молодому контрактнику особенно, да и офицеру тоже, нелегко. В общежитии будет, конечно же, минимальная коммунальная плата. Оно предназначено для поддержки молодых ребят, кто только начал службу, кто еще служит первый, второй, третий год, еще желает семьей обзавестись. Контрактники еще учатся. Это тоже нелегко. К тому же хорошая база создать семью. Для первого времени лучше не придумаешь.

Юрий Караев о новом общежитии для военнослужащих внутренних войск: «Для первого времени лучше не придумаешь»-9

Условия, в которых будут проживать солдаты правопорядка, 28 июля лично проверил Президент Александр Лукашенко во время посещения бригады специального назначения внутренних войск.

Юрий Караев о новом общежитии для военнослужащих внутренних войск: «Для первого времени лучше не придумаешь»-12

Встречаясь с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности, Главнокомандующий заверил, что дальнейшая поддержка военнослужащих со стороны государства будет продолжена.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Юрий Караев # Фотофакт

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