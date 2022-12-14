«Жировичское евангелие – это уникальный, исключительный памятник». Как создавали его факсимильное издание?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протодиаконом Павлом Бубновым, преподавателем Минской духовной семинарии и академии. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Вы входили в творческую группу по подготовке факсимильного издания Жировичского евангелия XVI века, которое получило главный приз конкурса «Просвещение через книгу» издательского совета Русской православной церкви. Мы видим здесь эти два тома, которые вошли в издание. Чем для нас замечательна и важна эта книга? Чем значимо Жировичское евангелие?

Протодиакон Павел Бубнов, преподаватель Минских духовных академии и семинарии, кандидат богословия:

Дело в том, что Жировичское евангелие – это действительно уникальный, исключительный памятник. Это памятник, который свидетельствует о древности и высокой духовной культуре православной церкви на белорусских землях конкретно в период, когда оно было создано – в XVI веке. Почему именно Жировичское евангелие было избрано сейчас для издания? Это, во-первых, связано с тем, что в 2020 году Белорусская православная церковь праздновала 550 лет первого явления Жировичской иконы Божьей Матери и 500 лет основания Жировичского монастыря. Можно сказать, что в нашем и светском, и церковном сообществе, научном сообществе, общественности произошел всплеск интереса к истории Жировичской обители. Эта история очень похожа на историю всей нашей Белорусской православной церкви. Особенно она связана с трудным этапом в истории православной церкви на белорусских землях – период существования Речи Посполитой и введение Церковной унии в 1596 году. В процессе насильственного насаждения Церковной унии ее сторонники в первую очередь захватывали наиболее крупные монастыри, храмы. И Жировичскую обитель постигла такая же участь. Если мы поместим эти данные, что и было сделано в томе исследования, в исторический контекст, что в это время происходило в Великом Княжестве Литовском, в Жировичах, то мы узнаем, что как раз в это время Жировичский монастырь переживал период своего расцвета, был настоящим центом церковной жизни в ВКЛ. Там могли совершать богослужения Митрополит Киевский, епархиальные архиереи, там совершались чины пострига в монашество, поставления архимандритов. В общем, это был крупный центр богослужебной церковной жизни. Естественно, что Евангелие – это самая главная книга, которая находится в храме, на престоле, без которой ни одно богослужение не может быть совершено. Насколько факсимильное издание похоже на оригинал 500-летнего Жировичского евангелия?

Протодиакон Павел Бубнов:

И тут мы переходим к внешнему виду этого памятника, его художественному оформлению. Олег Лепешенков:

Насколько нынешний внешний вид соответствует тому оформлению, внешнему виду, который 500 лет назад был представлен в этой книге? Протодиакон Павел Бубнов:

Такой парадокс, что у нас сегодня развиваются технологии. Нам кажется, что люди 500 или даже 100 лет назад были сильно обделены возможностями, которые есть у нас сегодня. Парадокс в том, что исследователи Жировичского евангелия пришли к выводу, что некоторые технологии художественного оформления евангелия, которые были использованы 500 лет назад, сегодня невозможно воспроизвести. Олег Лепешенков:

А что это может быть? Протодиакон Павел Бубнов:

В первую очередь это касается гравюр, которые, как знают те, кто соприкасался с такими памятниками… Это касается миниатюр евангелистов, которые находятся в начале каждого евангелия. Миниатюры евангелистов напрямую связаны с иконами, с традицией иконописания, которые в православной традиции выполняются на золотом фоне (если есть такая возможность). Представьте, насколько сложно сделать такую икону на бумаге. Во-первых, сложность состоит в том, чтобы нанести этот золотой слой на бумагу и чтобы он был долговечным. Уж прошло почти 500 лет, и этот золотой слой прекрасно держится, несмотря на то, что наверняка как минимум несколько веков евангелие активно использовалось, о чем свидетельствуют нарушения по краям. Все это в комплексе делает Жировичское евангелие уникальным памятником. Конечно, очень важно, что в 2020 году мы праздновали этот юбилей, а в 2022-м вышел наконец и второй том с исследованиями. Это тоже серьезный вклад в нашу отечественную науку, церковно-историческую науку, нашу культуру. Олег Лепешенков:

Что из себя представляет второй том?

Протодиакон Павел Бубнов:

Он выполнен в таком же формате, с такой же обложкой, с элементами художественного оформления, хотя это всего лишь сборник научных статей, которые обычно научные учреждения издают в очень скромном виде. Очень интересная статья Ирины Бутько, которая посвящена языку Жировичского евангелия. Исследователь на основании сравнения языка нескольких евангелий, в том числе Полоцкого, Туровского и евангелий, которые бытовали на уже небелорусских землях, сделала очень интересный вывод. Несмотря на то, что это церковнославянский язык, в нем есть белорусские черты, характерные именно для земель, где доминировал белорусский язык, в то время еще старобелорусский. Но даже в церковнославянском языке эти черты уже проявлялись – суффиксы, окончания, лексическая вариативность присутствовали. Это было во время рукописной книги, когда писец в том или ином центре переписывания книг мог эту вариативность вносить. И это тоже очень важный вывод, который показывает, что это не чуждый нам памятник, а именно белорусский, рожденный на нашей земле. Олег Лепешенков:

Отец Павел, это было времена, когда Евангелие хранилось в храме, когда его читали, толковали священнослужители. Сейчас Евангелие доступно. Какое место оно должно занимать в духовной жизни христианина? Какое место должно занимать Евангелие в жизни христианина?