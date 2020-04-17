«Уже должен был на том свете быть». Архиепископ Гурий рассказал, как в юности лобовая авария повлияла на его веру

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Как Вы лично пришли в православие. Я знаю, что во время учёбы в колледже Вы посещали храмы, хотя выбрали изначально другую специальность.

Архиепископ Гурий:

Я не то, что «пришёл в православие». Правильнее сказать, что мои родители, и бабушки, дедушки были православными. И детство в советское время – конечно, так вера открыто не исповедовалась. И, конечно, не было служб. Мои родители жили где-то 8 километров от Полоцка, и поэтому посещали только уже летом богослужение всей семьей. А на Пасху, на Рождество молились дома. Дома молились, старались поститься перед этими праздниками. Молитва, разговлялись и тоже радость испытывали, потому что благодать Господня касается тех людей, кто искренне стремится к нему, учитывая все условия той реалии. А потом уже, когда учился в техникуме, уже более сознательно, уже задумывался над смыслом жизни, пришёл к убеждению, всё-таки, что Бог есть.

А потом был случай – возвращался, не помню, какой был праздник – учился в Витебске, в Полоцк возвращался, ехали на такси, нас пять человек с водителем, 4 пассажира – и лобовая была авария. По всем параметрам, так сказать, уже должен был на том свете быть. Врезались мы в грузовую машину встречную. Но так Бог миловал, что мои соседи получили разного рода травмы, а я отделался лёгким испугом. Это тоже укрепило мою веру.

То, что я старался молиться, повторяю – не афишированно, внутренне, про себя. Божьего благословения просил, родители благословляли на учёбу. Когда уезжал из дома, всегда крестили меня. Поэтому родительское благословение – оно великую силу имеет. И молитва родителей, особенно – матери, я считаю, меня защитила и укрепила мою веру.

Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:

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– о чудесах иконы Жировичской Божией матери

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