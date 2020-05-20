Подарки доставил квадрокоптер. Минские спасатели необычно поздравили победителей творческого конкурса

Новости Беларуси. Подарки через окна дома. Победители республиканского конкурса «Спасатели глазами детей» получили свои призы. Но не в обычной форме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарки через окна дома. Победители республиканского конкурса «Спасатели глазами детей» получили свои призы. Но не в обычной форме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники МЧС с креативом подошли к награждению. Подарки доставили с помощью квадрокоптера по домашним адресам участников.
Напомним, конкурс проходил в середине марта. Лучшие творческие работы отметили в 9 номинациях.