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Подарки доставил квадрокоптер. Минские спасатели необычно поздравили победителей творческого конкурса

20 мая 2020 14:28
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Новости Беларуси. Подарки через окна дома. Победители республиканского конкурса «Спасатели глазами детей» получили свои призы. Но не в обычной форме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подарки доставил квадрокоптер. Минские спасатели необычно поздравили победителей творческого конкурса-1

Подарки доставил квадрокоптер. Минские спасатели необычно поздравили победителей творческого конкурса-3

Подарки доставил квадрокоптер. Минские спасатели необычно поздравили победителей творческого конкурса-5

Сотрудники МЧС с креативом подошли к награждению. Подарки доставили с помощью квадрокоптера по домашним адресам участников.

Подарки доставил квадрокоптер. Минские спасатели необычно поздравили победителей творческого конкурса-8

Подарки доставил квадрокоптер. Минские спасатели необычно поздравили победителей творческого конкурса-10

Напомним, конкурс проходил в середине марта. Лучшие творческие работы отметили в 9 номинациях. 

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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