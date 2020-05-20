Красочный танец воды. В Клецке появился сухой фонтан

Новости Беларуси. Больше мест для приятного отдыха. Новый сухой фонтан начал работать в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 20 струй питаются на разной высоте, что позволяет жителям и посетителям видеть разные изображения воды.





Резервуары для воды находятся под землей, поэтому поверхность искусственного гейзера может буквально играть. Вечером фонтан радует цветной подсветкой.

Кстати, здесь появилась новая зона отдыха – установлены скамейки. В целом, в области было выполнено много работ по благоустройству территории.

Марина Карпович, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

Жилищно-коммунальные службы района занимались высадкой деревьев. Было высажено порядка 400 деревьев, 100 кустарников и около 8 тысяч цветов. Заложен новый сквер по улице Школьная в Клецке в честь 75-летия Победы.