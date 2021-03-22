Стартовал весенний месячник. Чем будет заниматься ЖКХ в новом сезоне, и как влияет погода на наведение порядка в Минске?
Новости Беларуси. В Минске стартовал месячник по уборке, благоустройству и озеленению. Во всех ЖКХ районов разработали адресные проекты и определили виды работ. Ждут и нашего с вами участия – трудиться предстоит немало. Нужно убрать остатки прошлогодней листвы и весь мусор, также запланированы акции по закладке аллей, приуроченных к Году народного единства, семейных скверов. Между тем с начала года озеленители уже высадили около восьми тысяч деревьев. И все-таки, субботник – пережиток прошлого или полезное, актуальное во все времена дело? Как проходит большая уборка в большом городе и можно ли посадить именное дерево во дворе многоэтажки? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».
Илона Волынец, ведущая:
Стартовал весенний месячник по уборке, озеленению и благоустройству. Какую территорию планируете охватить?
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мы планируем охватить все дворовые территории жилищного фонда, а также места общего пользования жилых домов и навести там порядок после зимнего периода.
Илона Волынец:
Сейчас зима с весной еще немножко спорят, и снег иногда выпадает. Это как-то мешает?
Анастасия Воробьёва:
Конечно же, погодные условия немножко мешают наводить порядок в части ремонтно-покрасочных работ на дворовых территориях. Но и без этого много работы, поэтому мы выполняем те работы, которые сегодня можно сделать. Это как уборка случайного мусора или опавшей листвы, так и наведение порядка в подъездах с основным упором на уборку подвальных помещений. Есть проблемные участки, где имеются сараи. Погодные условия не мешают нам озеленять дворовые территории. Мы осуществляем посадку зеленых насаждений – кустарников и деревьев, осуществляем в рамках месячника обрезку крон деревьев и стрижку кустарников, также приступаем к работам по ремонту контейнеров для сбора отходов.
Можно попросить инвентарь в ЖЭУ или оставить письменную заявку. Как поучаствовать в благоустройстве своего двора?
Илона Волынец:
Мы, журналисты, любим все подсчитывать: сколько литров краски понадобится для уборки в большом городе, сколько будет высажено цветов, кустарников, деревьев. Есть у вас такие цифры?
Анастасия Воробьёва:
По покраске сложно сказать, но что касается посадки зеленых насаждений, в период месячника мы планируем посадить более четырех тысяч деревьев и 13 тысяч кустарников на дворовых территориях.
Илона Волынец:
А какие виды самые неприхотливые, которые однозначно приживутся?
Анастасия Воробьёва:
В основном на дворовых территориях высаживаются такие деревья, как береза, клен, ива, рябина, кустарники – дерен, форзиция.
Илона Волынец:
Ваша организация занимается в том числе капитальным ремонтом дворовых территорий. Какие планы на этот сезон?
Анастасия Воробьёва:
Да, в этом году планируется выполнить капитальный ремонт на 15 объектах дворовых территорий, или 25 жилых домах по проектно-сметным документациям, которые сегодня разработаны и прошли государственную экспертизу. Основные работы, которые будут выполняться в рамках капитального ремонта дворов, – это ремонт дворовых проездов, пешеходных связей, замена детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, капитальный ремонт лестниц, подпорных стенок, озеленение дворовых территорий, создание безбарьерной среды.
«Должен быть размещен график». Что делать, если вы не довольны уборкой своего подъезда?
Илона Волынец:
Ближайшие выходные будут все усиленные и с «зелеными» флешмобами?
Анастасия Воробьёва:
Да, в эти выходные и в последующие в период месячника будут проведены субботники на дворовых территориях с участием и населения, и трудовых коллективов, и студентов, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей Минска принять активное участие и озеленить дворовую территорию: разбить клумбу, а может и поучаствовать в наведении порядка в подъезде.