Стартовал весенний месячник. Чем будет заниматься ЖКХ в новом сезоне, и как влияет погода на наведение порядка в Минске?

Новости Беларуси. В Минске стартовал месячник по уборке, благоустройству и озеленению. Во всех ЖКХ районов разработали адресные проекты и определили виды работ. Ждут и нашего с вами участия – трудиться предстоит немало. Нужно убрать остатки прошлогодней листвы и весь мусор, также запланированы акции по закладке аллей, приуроченных к Году народного единства, семейных скверов. Между тем с начала года озеленители уже высадили около восьми тысяч деревьев. И все-таки, субботник – пережиток прошлого или полезное, актуальное во все времена дело? Как проходит большая уборка в большом городе и можно ли посадить именное дерево во дворе многоэтажки? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство». Илона Волынец, ведущая:

Стартовал весенний месячник по уборке, озеленению и благоустройству. Какую территорию планируете охватить?

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы планируем охватить все дворовые территории жилищного фонда, а также места общего пользования жилых домов и навести там порядок после зимнего периода. Илона Волынец:

Сейчас зима с весной еще немножко спорят, и снег иногда выпадает. Это как-то мешает? Анастасия Воробьёва:

Конечно же, погодные условия немножко мешают наводить порядок в части ремонтно-покрасочных работ на дворовых территориях. Но и без этого много работы, поэтому мы выполняем те работы, которые сегодня можно сделать. Это как уборка случайного мусора или опавшей листвы, так и наведение порядка в подъездах с основным упором на уборку подвальных помещений. Есть проблемные участки, где имеются сараи. Погодные условия не мешают нам озеленять дворовые территории. Мы осуществляем посадку зеленых насаждений – кустарников и деревьев, осуществляем в рамках месячника обрезку крон деревьев и стрижку кустарников, также приступаем к работам по ремонту контейнеров для сбора отходов. Можно попросить инвентарь в ЖЭУ или оставить письменную заявку. Как поучаствовать в благоустройстве своего двора?

Илона Волынец:

Мы, журналисты, любим все подсчитывать: сколько литров краски понадобится для уборки в большом городе, сколько будет высажено цветов, кустарников, деревьев. Есть у вас такие цифры? Анастасия Воробьёва:

По покраске сложно сказать, но что касается посадки зеленых насаждений, в период месячника мы планируем посадить более четырех тысяч деревьев и 13 тысяч кустарников на дворовых территориях. Илона Волынец:

А какие виды самые неприхотливые, которые однозначно приживутся?

Анастасия Воробьёва:

В основном на дворовых территориях высаживаются такие деревья, как береза, клен, ива, рябина, кустарники – дерен, форзиция. Илона Волынец:

Ваша организация занимается в том числе капитальным ремонтом дворовых территорий. Какие планы на этот сезон? Анастасия Воробьёва:

Да, в этом году планируется выполнить капитальный ремонт на 15 объектах дворовых территорий, или 25 жилых домах по проектно-сметным документациям, которые сегодня разработаны и прошли государственную экспертизу. Основные работы, которые будут выполняться в рамках капитального ремонта дворов, – это ремонт дворовых проездов, пешеходных связей, замена детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, капитальный ремонт лестниц, подпорных стенок, озеленение дворовых территорий, создание безбарьерной среды. «Должен быть размещен график». Что делать, если вы не довольны уборкой своего подъезда?