Можно попросить инвентарь в ЖЭУ или оставить письменную заявку. Как поучаствовать в благоустройстве своего двора?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».
Илона Волынец, ведущая:
Везде звучит информация о том, что ЖЭСы готовы обеспечить горожан всем необходимым инвентарем. Как это все происходит? Некоторые, может, и не против поучаствовать в озеленении. Но как? Просто прийти в ЖЭС и сказать: дайте мне лопату? Как правильно это сделать?
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Можно прийти в ЖЭС и попросить лопату, ЖЭСы с большим удовольствием поддержат инициативу каждого жителя города по благоустройству и наведению порядка на дворовой территории, можно и просто в ЖЭУ попросить инвентарь, можно в письменном виде обратиться с просьбой об оказании содействия.
Илона Волынец:
В этом году, а точнее когда было много снега, все были задействованы: нужно было расчищать парковки и дворы. ЖЭСы прямо предлагали возле подъездов лопаты, чтобы люди могли подойти в любо время и воспользоваться этим инвентарем. Может, весной тоже надо делать что-то подобное?
Анастасия Воробьёва:
Действительно, зимой это практиковалось. У нас есть места, которые мы определили для проведения субботников с участием населения. Адреса эти размещаются как на сайтах ЖКХ районов, так и в Telegram-каналах. Жители могут, увидев адрес, на котором они хотели бы поучаствовать, прийти туда, и там будет инвентарь и посадочный материал – все необходимое для наведения порядка и благоустройства.
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