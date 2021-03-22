Можно попросить инвентарь в ЖЭУ или оставить письменную заявку. Как поучаствовать в благоустройстве своего двора?

Илона Волынец, ведущая: Везде звучит информация о том, что ЖЭСы готовы обеспечить горожан всем необходимым инвентарем. Как это все происходит? Некоторые, может, и не против поучаствовать в озеленении. Но как? Просто прийти в ЖЭС и сказать: дайте мне лопату? Как правильно это сделать?

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Можно прийти в ЖЭС и попросить лопату, ЖЭСы с большим удовольствием поддержат инициативу каждого жителя города по благоустройству и наведению порядка на дворовой территории, можно и просто в ЖЭУ попросить инвентарь, можно в письменном виде обратиться с просьбой об оказании содействия.

Илона Волынец:

В этом году, а точнее когда было много снега, все были задействованы: нужно было расчищать парковки и дворы. ЖЭСы прямо предлагали возле подъездов лопаты, чтобы люди могли подойти в любо время и воспользоваться этим инвентарем. Может, весной тоже надо делать что-то подобное?