В Минске завершается строительство центра охраны труда

В начале 2025 года в Минске заработает центр охраны труда. Он создается по поручению Мингорисполкома. Это современное учреждение, где будут обучаться и проходить тестирование работники строительных предприятий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На заседании Мингорисполкома рассмотрели вопрос выполнения требований Директивы Президента № 1. Она направлена на укрепление общественной безопасности. В столице наблюдается положительная тенденция. Так, за 11 месяцев 2024 года общий уровень производственного травматизма в организациях Минска снизился на 3,3 %. Ведется активная работа по профилактике. Однако цифры остаются высокими – чуть менее 300 человек были травмированы на рабочих местах.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

По поручению Мингорисполкома завершаются работы по созданию центра охраны труда. Это будет современное учреждение, где в виде интерактивных площадок, практической отработки, с применением современных компьютерных технологий. Работники, прежде всего строительных предприятий, будут обучаться основам охраны труда, проходить соответствующее тестирование.

Также ведется профилактическая работа и по организации безопасного дорожного движения. Акцент будет сделан на усиление контроля за пешеходными переходами и продолжение обустройства искусственных неровностей.