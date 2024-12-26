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Педагогов с лучшими проектами по развитию образования наградили в Минске

26 декабря 2024 17:36
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В Минске наградили педагогов с лучшими проектами по развитию образования в столице. Торжественная церемония состоялась в кинотеатре «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Педагогов с лучшими проектами по развитию образования наградили в Минске-2

Традиционно перед Новым годом руководство города вручает 50 премий и 50 грантов представителям сферы образования. Среди их обладателей лучшие воспитатели, учителя, руководители, социальные педагоги и психологи. В этом году конкурс проводился в 10 номинациях. Были заявлены более 150 инновационных проектов и 62 педагогических опыта. 

Педагогов с лучшими проектами по развитию образования наградили в Минске-4

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Среди номинаций воспитательно-идеологическая работа, профилактическая работа, работа в направлениях по ступеням образования, дошкольное образование, начальное образование, общее среднее. Есть номинации, связанные со специальным образованием, что сегодня очень важно, поскольку очень важно обучать деток всех.

Педагогов с лучшими проектами по развитию образования наградили в Минске-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Есть возможность педагогу развиться не только в рамках своего трудового коллектива, но и показать свое мастерство на уровне города. Продемонстрировать, насколько есть много интересных проектов внутри одной школы, чтобы этот опыт возможно было и распространить на другие учебные заведения нашего города.

Премии Мингорисполкома представителям сферы образования вручаются с 2004 года. Они предоставляются педагогам-новаторам за разработку инновационных проектов по развитию одаренных учащихся.

# Образование в Беларуси # Артем Цуран # Ольга Смирнова

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