Педагогов с лучшими проектами по развитию образования наградили в Минске

В Минске наградили педагогов с лучшими проектами по развитию образования в столице. Торжественная церемония состоялась в кинотеатре «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Традиционно перед Новым годом руководство города вручает 50 премий и 50 грантов представителям сферы образования. Среди их обладателей лучшие воспитатели, учителя, руководители, социальные педагоги и психологи. В этом году конкурс проводился в 10 номинациях. Были заявлены более 150 инновационных проектов и 62 педагогических опыта.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома: Среди номинаций воспитательно-идеологическая работа, профилактическая работа, работа в направлениях по ступеням образования, дошкольное образование, начальное образование, общее среднее. Есть номинации, связанные со специальным образованием, что сегодня очень важно, поскольку очень важно обучать деток всех.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Есть возможность педагогу развиться не только в рамках своего трудового коллектива, но и показать свое мастерство на уровне города. Продемонстрировать, насколько есть много интересных проектов внутри одной школы, чтобы этот опыт возможно было и распространить на другие учебные заведения нашего города.

Премии Мингорисполкома представителям сферы образования вручаются с 2004 года. Они предоставляются педагогам-новаторам за разработку инновационных проектов по развитию одаренных учащихся.